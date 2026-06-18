Кадровые изменения в области Улытау: новые лица в команде акима

В области Улытау произошли кадровые изменения в руководстве региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

Алмаз Серикболович Идырысов назначен первым заместителем акима области Улытау.

Он родился в 1983 году. Окончил Карагандинский государственный технический университет.

Свою трудовую деятельность начал дорожным рабочим в ТОО «Ремстрой сервис-АС». В 2005–2006 годах работал ведущим специалистом производственно-технического отдела РГП «Казахавтодор».

В последующие годы занимал различные должности в системе государственного управления. С 2006 по 2014 год работал главным специалистом, главным экспертом и занимал руководящие должности в Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

В 2014–2016 годах был заместителем директора Северо-Казахстанского филиала АО «КазАвтоЖол». Затем возглавил Департамент административной работы Министерства по инвестициям и развитию РК.

В 2017–2019 годах занимал должность заместителя председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК, одновременно выполняя обязанности заместителя Главного государственного строительного инспектора Республики Казахстан.

С 2019 по 2022 год работал заместителем председателя, а затем председателем Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В 2022–2023 годах Алмаз Идырысов занимал должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. С 2023 года до настоящего назначения работал заместителем акима области Ұлытау.

Вместе с тем, в руководстве региона назначен еще один заместитель акима.

Болат Серикович Жумабеков назначен заместителем акима области Улытау.

Он родился в 1972 году. Окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт и Северо-Казахстанский государственный университет имени Манаша Козыбаева. Имеет степень магистра Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Трудовой путь начал в 1997 году в аппарате акима Тимирязевского района Северо-Казахстанской области, где работал главным специалистом.

С 1999 по 2005 год занимал различные должности в филиале Комитета по управлению земельными ресурсами Северо-Казахстанской области. В 2005–2009 годах возглавлял отдел сельского хозяйства и земельных отношений Тимирязевского района, после чего был назначен акимом района.

В 2009–2012 годах работал руководителем аппарата акима Северо-Казахстанской области, а затем заместителем акима региона.

В период с 2012 по 2022 год занимал руководящие должности в Северо-Казахстанской области: был акимом города Петропавловска, а также Кызылжарского района и района имени Габита Мусрепова.

В 2022–2024 годах работал в коммерческом секторе. С 2024 года до настоящего назначения занимал должность председателя правления АО «КазАгроЭксперт» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

На новой должности Болат Жумабеков будет курировать вопросы сельского хозяйства и земельных отношений, природных ресурсов и регулирования природопользования, а также деятельность управления ветеринарии области Улытау.

Напомним, ранее сообщалось, что Куаныш Бахытулы назначен на должность заместителя акима Алматинской области с 16 июня 2026 года.