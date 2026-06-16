Куаныш Бахытулы назначен заместителем акима Алматинской области

Распоряжением акима Алматинской области Куаныш Бахытулы назначен на должность заместителя акима Алматинской области с 16 июня 2026 года, передает агентство Kazinform.

Куаныш Бахытулы родился в 1977 году.

В 1998 году окончил Казахский государственный университет мировых языков по специальности «Делопроизводитель — специалист международного уровня», в 2008 году — Шымкентский университет по специальности «Экономика», в 2010 году — Алматинский университет непрерывного образования по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в частном секторе. В разные годы работал менеджером, помощником генерального директора, заместителем директора, главным менеджером и менеджером административно-хозяйственного отдела в коммерческих организациях. Также занимал должности главного специалиста и руководителя аппарата аппарата акима Бостандыкского района города Алматы, начальника отдела и заместителя руководителя управления предпринимательства и промышленности города Алматы, заместителя акима Ауэзовского и Алмалинского районов города Алматы, начальника отдела грузовых перевозок АО «Международный аэропорт Алматы».

С августа 2022 года по настоящее время занимал должность руководителя управления Предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области.

Ранее сообщалось о назначении директора департамента науки и инновации Министерства водных ресурсов и ирригации РК.