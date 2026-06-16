Марат Иманалиев возглавил департамент науки и инноваций Минводы

Марат Иманалиев назначен директором департамента науки и инновации Министерства водных ресурсов и ирригации РК, передает агентство Kazinform.

Марат Иманалиев родился 16 мая 1974 года. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби по специальности «Химия» и Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати по специальности «Водоснабжение и водоотведение населенных пунктов».

Трудовую деятельность начал в 1991 году лаборантом химического факультета Казахского государственного национального университета им. аль-Фараби.

В 2005-2006 годах работал в Республиканском методическом центре «Казагромелиоводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в качестве специалиста первой, а затем высшей категории.

С 2006 по 2018 годы работал в Комитете по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства, Министерства охраны окружающей среды и Министерства окружающей среды и водных ресурсов, пройдя путь до главного эксперта.

С 2018 по 2023 годы работал руководителем управления государственного контроля в области использования и охраны водного фонда Комитета по водным ресурсам.

С 2023 по 2024 годы — руководитель управления развития групповых водопроводов Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации.

С 2024 года по настоящее время — заместитель директора департамента водной политики Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

В 2017 году был награжден медалью «Ерен еңбегі үшін», в 2020 году — юбилейной медалью «25 лет Конституции Республики Казахстан», в 2022 году удостоен нагрудного знака «Су шаруашылығының үздігі».