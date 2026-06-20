Алтай Даумов назначен генеральным директором футбольного клуба «Астана»

Футбольный клуб «Астана» объявил о назначении Алтая Даумова на должность генерального директора, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе столичного клуба, Алтай Даумов обладает многолетним опытом работы в казахстанском футболе. До назначения он занимал различные должности в структуре Казахстанской федерации футбола, а также был кандидатом на пост президента КФФ.

Даумов является обладателем диплома программы UEFA CFM (Certificate in Football Management) и окончил докторантуру по специальности «Спортивный менеджмент» в Казахской академии спорта и туризма.

Ранее он работал коммерческим директором футбольного клуба «Жетысу», участвовал в создании Казахстанской интернациональной футбольной школы и возглавлял футбольный клуб при Казахской академии спорта и туризма. В конце 2024 года Даумов выдвигал свою кандидатуру на выборах президента Казахстанской федерации футбола, представив программу реформирования отечественного футбола.

Напомним, по итогам 13 туров Казахстанской премьер-лиги «Астана» набрала 22 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице.

Ранее столичный клуб попрощался с Кайсаром Бекеновым, который занимал пост генерального директора с 2025 года.