Сменился глава управления по делам религий Актюбинской области

До назначения руководителем управления Даурен Куаныш занимал должность руководителя отдела межконфессиональных отношений этого ведомства.

Даурен Куаныш в 2014 году окончил Экономико-правовой колледж по специальности «Правоведение», а в 2023 году — Казахско-Русский международный университет по специальности «Юриспруденция».

В 2015 году он работал ведущим специалистом отдела регистрации актов гражданского состояния города Актобе. Это было его первое место работы.

— В период с 2017 по 2021 годы занимал должности главного специалиста Единой службы управления персоналом аппарата акима города Актобе, а также главного специалиста координационного отдела по обеспечению деятельности городской антитеррористической комиссии. В 2023 году работал главным специалистом отдела развития предпринимательства аппарата акима Алматинского района города Актобе. В ноябре 2023 года был назначен главным специалистом отдела межконфессиональных отношений Управления по делам религий Актюбинской области. А с июля 2024 года занимал должность руководителя этого отдела, — сообщили в пресс-службе акима Актюбинской области.

Стоит отметить, что новые руководители были назначены также в два управления Шымкента. В городе назначены руководители Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, а также Управления по защите прав детей.

Ранее сообщалось, что назначен новый руководитель департамента комитета медфармконтроля по Кызылординской области.