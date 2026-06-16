Сменился глава управления по делам религий Актюбинской области
Назначен новый руководитель управления по делам религий Актюбинской области, им стал Даурен Куаныш, передает агентство Kazinform.
До назначения руководителем управления Даурен Куаныш занимал должность руководителя отдела межконфессиональных отношений этого ведомства.
Даурен Куаныш в 2014 году окончил Экономико-правовой колледж по специальности «Правоведение», а в 2023 году — Казахско-Русский международный университет по специальности «Юриспруденция».
В 2015 году он работал ведущим специалистом отдела регистрации актов гражданского состояния города Актобе. Это было его первое место работы.
— В период с 2017 по 2021 годы занимал должности главного специалиста Единой службы управления персоналом аппарата акима города Актобе, а также главного специалиста координационного отдела по обеспечению деятельности городской антитеррористической комиссии. В 2023 году работал главным специалистом отдела развития предпринимательства аппарата акима Алматинского района города Актобе. В ноябре 2023 года был назначен главным специалистом отдела межконфессиональных отношений Управления по делам религий Актюбинской области. А с июля 2024 года занимал должность руководителя этого отдела, — сообщили в пресс-службе акима Актюбинской области.
Стоит отметить, что новые руководители были назначены также в два управления Шымкента. В городе назначены руководители Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, а также Управления по защите прав детей.
Ранее сообщалось, что назначен новый руководитель департамента комитета медфармконтроля по Кызылординской области.