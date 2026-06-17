Алибек Салыков возглавил департамент Комитета госэнергонадзора и контроля по Акмолинской области

На должность руководителя территориального департамента Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по Акмолинской области назначен Салыков Алибек Жанатович, передает корреспондент агентства Kazinform.

По сообщению Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан, Алибек Салыков окончил Сибирский государственный индустриальный университет по специальности «Теплоэнергетика и теплотехника».

Трудовую деятельность начал в энергетической отрасли на производственных объектах теплоэнергетики. Работал машинистом котельного цеха ТОО «Караганда Энергоцентр».

С 2020 года работает в системе государственного энергетического надзора. Занимал должности главного специалиста, руководителя отдела территориального департамента Комитета по Карагандинской области.

С 2024 года занимал должность заместителя руководителя территориального департамента Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по Акмолинской области.

Напомним, ранее сообщалось о назначении руководителя департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по СКО.