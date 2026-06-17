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    Алибек Салыков возглавил департамент Комитета госэнергонадзора и контроля по Акмолинской области

    На должность руководителя территориального департамента Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по Акмолинской области назначен Салыков Алибек Жанатович, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Салыков Алибек Жанатович
    Фото: Комитет государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан

    По сообщению Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан, Алибек Салыков окончил Сибирский государственный индустриальный университет по специальности «Теплоэнергетика и теплотехника».

    Трудовую деятельность начал в энергетической отрасли на производственных объектах теплоэнергетики. Работал машинистом котельного цеха ТОО «Караганда Энергоцентр».

    С 2020 года работает в системе государственного энергетического надзора. Занимал должности главного специалиста, руководителя отдела территориального департамента Комитета по Карагандинской области.

    С 2024 года занимал должность заместителя руководителя территориального департамента Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по Акмолинской области.

    Напомним, ранее сообщалось о назначении руководителя департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по СКО.

    Кадровые назначения Минэнерго РК Назначения Энергетика Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор