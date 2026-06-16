Гульбакыт Манабаева возглавила департамент соцзащиты по СКО

Новым руководителем департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по СКО стала Гульбакыт Манабаева, передает агентство Kazinform.

Гульбакыт Хакимовна родилась в Северо-Казахстанской области в 1982 году.

В 2004 году окончила Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева по специальности «Биология-химия», в 2007 году — Центрально-Азиатский университет по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начала в 2004 году учителем химии в городской классической гимназии. С 2011 по 2024 годы занимала должности главного специалиста, руководителя отдела, заместителя руководителя департамента по контролю и социальной защите по СКО.

До назначения работала главным экспертом Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Ранее в СКО был назначен руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей.