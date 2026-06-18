Нуркожа Бекжанов возглавил департамент Бюро национальной статистики по области Улытау

Руководителем департамента Бюро национальной статистики по области Улытау назначен Нуркожа Бекжанов, ранее занимавший должность заместителя руководителя Департамента статистики по Туркестанской области.

Нуркожа Ермекович Бекжанов родился в 1992 году.

Окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени Мухтара Ауэзова и Казахстанский инженерно-педагогический университет дружбы народов.

Трудовую деятельность начал в 2014 году младшим ассистентом аудитора в аудиторской компании.

В 2015–2016 годах работал ведущим специалистом Управления статистики Сайрамского района.

В 2016–2017 годах занимал должность ведущего специалиста отдела организационно-правовой работы Управления государственных доходов по Сарыагашскому району.

В 2017–2018 годах работал ведущим специалистом Департамента Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области.

В 2018–2022 годах занимал должности главного специалиста и руководителя в управлениях статистики Келесского и Сарыагашского районов Департамента статистики Южно-Казахстанской и Туркестанской областей.

С 2022 года до настоящего назначения работал заместителем руководителя Департамента статистики по Туркестанской области.