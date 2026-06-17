Куанар Базарбаев возглавил ДЧС Мангистауской области

На должность начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области назначен генерал-майор Куанар Базарбаев, передает Kazinform.

Приказ министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан вышел 16 июня 2026 года.

Ранее Куанар Базарбаев занимал должность начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкент. Имеет многолетний опыт работы в системе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций.

Ранее в Мангистауской области был назначен руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования.