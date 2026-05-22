    Светлана Дүмбайқызы назначена руководителем департамента по обеспечению качества в сфере образования Мангистауской области Комитета по обеспечению качества в сфере образования, передает Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК.

    Фото: gov.kz

    Соответствующий приказ подписала министр просвещения Жулдыз Сулейменова. 

    Светлана Дүмбайқызы родилась в 1967 году в селе Жетыбай Каракиянского района Мангистауской области. В 1988 году окончила Казахский государственный университет имени С. Кирова по специальности «Физика».

    Трудовую деятельность начала в 1988 году учителем физики в средней школе № 8 Каракиянского района. В разные годы работала учителем физики, заместителем директора по воспитательной и учебной работе, а также директором Экономического лицея города Актау.

    В 2014–2021 годах занимала должность руководителя отдела образования города Актау. В 2021–2022 годах возглавляла управление образования Мангистауской области. В 2023–2026 годах работала в региональных структурах партии «Ауыл» по Мангистауской области.

    С мая 2026 года назначена руководителем департамента по обеспечению качества в сфере образования Мангистауской области Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК.

    Общий трудовой стаж составляет более 36 лет. Награждена нагрудным знаком «Ы. Алтынсарин».

    Напомним, Адиль Кусманов назначен зампредом Агентства по стратегическому планированию и реформам РК. 

    Тамирис Әбділдина
