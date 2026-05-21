Адиль Кусманов назначен зампредом Агентства по стратегическому планированию и реформам РК

Распоряжением Главы государства Кусманов Адиль Миратович назначен заместителем Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Адиль Кусманов родился в 1994 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Назарбаев Университет по специальности «Математика», получил степень магистра по математическому моделированию и научным вычислениям в Оксфордском университете по программе «Болашак».

В разные годы Адиль Кусманов занимал ведущие позиции в ряде ключевых организаций:

старший преподаватель в КАЗГЮУ имени Нарикбаева;

ведущий эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого президента РК;

заместитель руководителя экспертно-аналитической группы Центра анализа и мониторинга социально-экономических реформ при президенте РК;

заместитель председателя правления АО «Институт экономических исследований» министерства национальной экономики РК.

Адиль Кусманов является одним из главных разработчиков методики индекса общестранового прогресса и методики проведения ежегодной оценки результативности государственных органов Республики Казахстан.

Имеет опыт работы в проведении аналитических и научных исследований в области математики, экономики и стратегического планирования, один из главных разработчиков актуальной модели, связанной с реформой пенсионной системы Республики Казахстан в части использования вкладчиками части своих пенсионных накоплений.

Помимо профессиональной деятельности, Адиль Кусманов преподавал дисциплину «Математика в экономике» в АО «КАЗГЮУ», участвовал в программе «Ел Үміті» по подготовке отраслевых менеджеров по управлению изменениями по направлению «Образование».

С 12 ноября 2024 года по настоящее время Адиль Кусманов возглавлял АО «Центр международных программ».

21 мая текущего года распоряжением Главы государства Каскеев Сырымбет Ерденулы освобожден от должности заместителя Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.