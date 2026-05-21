Сырымбет Каскеев освобожден от должности зампреда АСПиР

Соответствующий указ подписал сегодня, 21 мая, Президент Касым-Жомарт Токаев, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Каскеев родился в 1992 году в Кызылорде. В 2014 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности прикладная математика и информатика.

В различные годы проходил курсы повышения квалификации Международного валютного фонда по финансовому программированию и политике, фискальному анализу и прогнозированию. В период с 2014 по 2016 годы последовательно занимал должности старшего эксперта, заместителя директора центра аналитических исследований и прогнозирования АО «Институт экономических исследований».

С 2016 по 2017 годы работал в АО «Банк Развития Казахстана» на должности главного менеджера Департамента стратегии и планирования. С 2017 по 2020 годы занимал позицию главного менеджера Департамента анализа и исследований АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», с 2020 по 2022 годы занимал должность Руководителя проекта Департамента проектного финансирования и работы с инвесторами АО „Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Является членом Президентского молодежного кадрового резерва.