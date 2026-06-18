Ербол Кумисходжаев возглавил Управление общественного развития области Улытау

Новый руководитель Управления общественного развития области Улытау имеет опыт работы в сфере внутренней политики, общественных коммуникаций, государственного управления и организационной деятельности, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ербол Серикбаевич Кумисходжаев родился в 1986 году. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Университет Нархоз.

Трудовую деятельность начал в 2009 году в Управлении внутренней политики города Алматы, где работал ведущим специалистом. В последующие годы занимал должности главного специалиста и руководителя отдела.

В 2013 году был назначен руководителем Управления внутренней политики Кызылординской области.

В 2014 году работал заместителем директора филиала Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» по Кызылординской области. В том же году возглавил компанию «Нұр RK», которой руководил до 2017 года.

С 2017 по 2021 год занимал должность первого заместителя председателя Наурызбайского районного филиала партии Amanat в Алматы.

В 2021–2023 годах руководил информационно-организационным центром Института философии, политологии и религиоведения Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

В 2023–2024 годах проходил стажировку в Ohio University (США).

В 2024–2025 годах работал руководителем отдела организационной работы и мониторинга государственных услуг аппарата акима города Алатау Алматинской области.

До нового назначения, с 2025 года, занимал должность заместителя руководителя Управления общественного развития области Улытау.

Ранее сообщалось, что в области Улытау произошли кадровые изменения в руководстве региона.