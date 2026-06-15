Глава управления предпринимательства сменился в Шымкенте

В соответствии с принципом меритократии распоряжением акима города на должность руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Шымкента назначен Ермек Полатович Турманов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ермек Полатович Турманов родился в 1993 году в Шымкенте. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Региональный социально-инновационный университет по специальностям «Мировая экономика» и «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2015 году в аппарате акима Енбекшинского района Шымкента.

С 2016 по 2018 год работал главным специалистом сектора промышленности, малого, среднего бизнеса и внешнеэкономических связей отдела предпринимательства Шымкента.

В 2018–2023 годах трудился в качестве ведущего и главного специалиста, руководителя отдела в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития Шымкента.

До нынешнего назначения занимал должность заместителя руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Шымкента.

Ранее сообщалось, что руководителем управления внутренней политики Шымкента назначен Азамат Парманов.