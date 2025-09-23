РУ
    20:23, 22 Сентябрь 2025

    Казахстан является ключевым экономическим партнером США в Центральной Азии — Президент

    Касым-Жомарт Токаев принял Специального представителя Президента США по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гора, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Президент поздравил Серджио Гора c назначением на пост Специального представителя Президента США по делам Южной и Центральной Азии и посла США в Индии, отметив, что Правительство Казахстана будет оказывать всестороннюю поддержку его миссии.

    Глава государства выразил готовность к продолжению диалога, ориентированного на достижение практических результатов по дальнейшему укреплению казахско-американского стратегического партнерства.

    Фото: Акорда

    Особое внимание в ходе беседы было уделено развитию торгово-экономического взаимодействия. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, наша страна является ключевым экономическим партнером США в Центральной Азии.

    Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

    Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев находится с рабочим визитом в Нью-Йорке. Его рабочий визит начался вчера со встречи с главой канадской транснациональной компании, в ходе которой обсуждались перспективы сотрудничества в урановой отрасли. Также Глава государства провел встречу с президентом по глобальным вопросам инвестбанка Goldman Sachs Global Institute Джаредом Коэном, президентом и главного исполнительного директора Educational Testing Service (ETS) Амитом Севаком и директором по специальным проектам Смитсоновского центра народного творчества и культурного наследия Халле Батвин.

    Позже об итогах встреч Президента с ETS и Smithsonian Institution рассказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. А глава Минцифры Казахстана Жаслан Мадиев прокомментировал встречу Касым-Жомарта Токаева с представителем инвестбанка США.

    Сегодня Глава государства принял председателя совета директоров фонда PepsiCo Стивена Кихо, старшего вице-президента Amazon Дэвида Запольски, главного исполнительного директора Cerberus Capital Management Фрэнка Бруно.

    Также Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой корпорации Chevron и принял вице-президента Meta Янна Лекуна.

    Динара Жусупбекова
