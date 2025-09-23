Amazon Kuiper планирует развернуть собственную наземную инфраструктуру в трех городах Казахстана

Касым-Жомарт Токаев и старший вице-президент, главный директор по глобальным и юридическим вопросам Amazon Дэвид Запольски обсудили перспективы сотрудничества по вопросам цифровизации, связи и искусственного интеллекта.

Президент приветствовал планы Amazon по реализации совместных проектов с министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и компанией «Казахтелеком».

Фото: Акорда

Сотрудничество охватывает такие стратегически важные сферы, как обеспечение доступа к широкополосному высокоскоростному интернету на всей территории нашей страны и укрепление кибербезопасности.

Amazon рассматривает Казахстан как ключевую площадку не только для реализации страновых проектов, но и для формирования регионального хаба спутниковой связи.

В рамках рабочего визита Президента Казахстана в Нью-Йорк компании «Казахтелеком» и Amazon Kuiper подписали дистрибьюторское соглашение на оказание услуг доступа к спутниковой сети Kuiper.

Фото: Акорда

В соответствии с данным соглашением Amazon Kuiper планирует развернуть собственную наземную инфраструктуру в Алматы, Акколе и Актау, инвестировав порядка 200 млн долларов.

Реализация проекта осуществляется во исполнение поручения Главы государства по развитию цифровой инфраструктуры и обеспечению равного доступа к современным телекоммуникационным услугам для всех регионов страны.

Старший вице-президент Amazon Дэвид Запольски сказал: «Мы обеспечим Казахстан высокоскоростным и доступным интернетом».

— Большое спасибо, г-н Президент! Для нас большая честь встретиться с Вами. Вся наша команда рада быть здесь. Я также хочу поблагодарить всех сотрудников, которые очень усердно работали, чтобы достичь этой договоренности, как с Правительством, так и с «Казахтелеком». Поздравляю Вас с реализацией инициативы по внедрению цифровых технологий. Мы очень гордимся тем, что это наш первый крупный и масштабный проект в Центральной Азии. Мы рады сотрудничать с «Казахтелеком», чтобы предоставить жителям Казахстана высокоскоростной и недорогой доступ в интернет.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев находится с рабочим визитом в Нью-Йорке. Его рабочий визит начался вчера со встречи с главой канадской транснациональной компании, в ходе которой обсуждались перспективы сотрудничества в урановой отрасли. Также Глава государства провел встречу с президентом по глобальным вопросам инвестбанка Goldman Sachs Global Institute Джаредом Коэном, президентом и главного исполнительного директора Educational Testing Service (ETS) Амитом Севаком и директором по специальным проектам Смитсоновского центра народного творчества и культурного наследия Халле Батвин.

Позже об итогах встреч Президента с ETS и Smithsonian Institution рассказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. А глава Минцифры Казахстана Жаслан Мадиев прокомментировал встречу Касым-Жомарта Токаева с представителем инвестбанка США.

Сегодня Глава государства принял председателя совета директоров фонда PepsiCo Стивена Кихо. На встрече был рассмотрен ход реализации инвестиционного проекта PepsiCo в Казахстане.