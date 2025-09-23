Президент Казахстана принял председателя совета директоров фонда PepsiCo

В частности, всемирно известный бренд приступил к строительству завода по производству снеков в Алматинской области с объемом инвестиций 368 млн долларов.

Президент обратил внимание на ожидаемый экономический эффект от реализации проекта. Помимо создания порядка 900 постоянных рабочих мест, компания планирует перейти к полной локализации выращивания картофеля для чипсов.

Фото: Акорда

Как рассказал Стивен Кихо, на сегодняшний день к программе подключены около 15 хозяйств из Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской, Алматинской областей и области Жетысу.

Также предусмотрены расширение базы хранения сырья и развитие научных подходов к повышению урожайности и качества картофеля.

Приветствуя приверженность PepsiCo развитию устойчивой агрокультуры, Касым-Жомарт Токаев заверил, что Правительство и местный акимат окажут всестороннюю поддержку для своевременного запуска производства.

Председатель совета директоров фонда PepsiCo Стивен Кихо сообщил, что «в Казахстане будет построен один из крупнейших заводов по производству продуктов питания и снеков в системе PepsiCo».

— Господин Президент, Благодарю Вас за теплый прием. Особенно ценим, что эта встреча стала Вашей первой в Нью-Йорке сегодня. Инвестиции в Казахстан для нас — одни из самых значимых и вызывают особую гордость среди всех проектов в регионе. Здесь будет построен один из крупнейших заводов по производству продуктов питания и снеков в системе PepsiCo. Мы с нетерпением ожидаем его открытия и выхода на полную мощность, надеемся, уже к июню следующего года, — сказал он.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев находится с рабочим визитом в Нью-Йорке. Его рабочий визит начался вчера со встречи с главой канадской транснациональной компании, в ходе которой обсуждались перспективы сотрудничества в урановой отрасли. Также Глава государства провел встречу с президентом по глобальным вопросам инвестбанка Goldman Sachs Global Institute Джаредом Коэном, президентом и главного исполнительного директора Educational Testing Service (ETS) Амитом Севаком и директором по специальным проектам Смитсоновского центра народного творчества и культурного наследия Халле Батвин.

Позже об итогах встреч Президента с ETS и Smithsonian Institution рассказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. А глава Минцифры Казахстана Жаслан Мадиев прокомментировал встречу Касым-Жомарта Токаева с представителем инвестбанка США.