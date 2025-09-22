Президент поблагодарил руководство Смитсоновского университета за продвижение казахской культуры в США

Созданный при Центре Фонд культурного наследия Казахстана содействует продвижению национальной культуры и искусства, организует совместные научные проекты по исследованию истории, традиций и духовной жизни казахского народа.

Фото: Акорда

Глава государства выразил уверенность в том, что культурная дипломатия будет способствовать выведению партнерства между Казахстаном и Соединенными Штатами на новый уровень.

Смитсоновский институт – крупнейший в мире культурный, образовательный и научно-исследовательский комплекс, в состав которого входят 21 музей и галерея, 14 научных и образовательных центров, библиотеки и национальный зоопарк.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев находится с рабочим визитом в Нью-Йорке. Его рабочий визит начался со встречи с главой канадской транснациональной компании, в ходе которой обсуждались перспективы сотрудничества в урановой отрасли. Также Глава государства провел встречу с президентом по глобальным вопросам инвестбанка Goldman Sachs Global Institute Джаредом Коэном и с президентом и главного исполнительного директора Educational Testing Service (ETS) Амитом Севаком.