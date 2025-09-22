РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    23:20, 21 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Президент поблагодарил руководство Смитсоновского университета за продвижение казахской культуры в США

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность директору по специальным проектам Смитсоновского центра народного творчества и культурного наследия Халле Батвин за активную деятельность по популяризации казахской культуры в США, передает Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    токаев
    Фото: Акорда

    Созданный при Центре Фонд культурного наследия Казахстана содействует продвижению национальной культуры и искусства, организует совместные научные проекты по исследованию истории, традиций и духовной жизни казахского народа.

    токаев
    Фото: Акорда

    Глава государства выразил уверенность в том, что культурная дипломатия будет способствовать выведению партнерства между Казахстаном и Соединенными Штатами на новый уровень.

    Смитсоновский институт – крупнейший в мире культурный, образовательный и научно-исследовательский комплекс, в состав которого входят 21 музей и галерея, 14 научных и образовательных центров, библиотеки и национальный зоопарк.

    Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев находится с рабочим визитом в Нью-Йорке. Его рабочий визит начался со встречи с главой канадской транснациональной компании, в ходе которой обсуждались перспективы сотрудничества в урановой отрасли. Также Глава государства провел встречу с президентом по глобальным вопросам инвестбанка Goldman Sachs Global Institute Джаредом Коэном и с президентом и главного исполнительного директора Educational Testing Service (ETS) Амитом Севаком. 

     

    Асель Елюбаева
    Автор
