Встречи Президента с ETS и Smithsonian Institution в США — об итогах рассказал Саясат Нурбек

В рамках визита Главы государства в Нью-Йорк состоялись две большие встречи.

Первая — с представителями знаменитого Смитсоновского института, который является одним из старейших объединений в США и включает в себя девять научно-исследовательских институтов и 156 музеев.

Создается казахстанский фонд культурного наследия. В рамках программы «Болашак» казахстанские ведущие ученые — культурологи, искусствоведы, историки, антропологи — теперь смогут проходить специализированные программы обучения и стажировку в лучших научно-исследовательских институтах Smithsonian Institution.

— Это огромная новость, благодаря поддержке нашего Президента, — отметил Саясат Нурбек.

Вторая встреча прошла с компанией «Educational Testing Service» (ETS, Служба образовательного тестирования). Это крупнейшая в мире частная организация по тестированию и оценке образовательных услуг, которая знаменита разработкой стандартов тестирования для TOEFL, SAT и GRE.

В рамках встречи достигнута договоренность о том, что лучшие специалисты по разработке тестов и методологии компании ETS окажут помощь по модернизации казахстанского Единого национального тестирования (ЕНТ), качество которого подвергается критике.

— Самые лучшие методологи будут помогать нам по полному пересмотру содержания этих тестов и внесения новой методологии, — заявил Саясат Нурбек.

Будет создана специальная рабочая группа с привлечением лучших специалистов ETS мирового уровня для многоэтапной работы по трансформированию казахстанского ЕНТ в международный тест с лучшей методологией и качеством.

В ходе встречи важным обсуждаемым вопросом была оценка навыков цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Компания ETS будет разрабатывать национальную систему оценки. Министр отметил, что Казахстан запустил программу по обучению с помощью искусственного интеллекта AI SANA, которая уже обучила более 430 тысяч студентов.

— Нам нужны инструменты оценивания, насколько эффективны наши программы обучения. Лучшие тестологи мира теперь будут помогать нам разрабатывать методологии и радикально повышать качество тестов в Казахстане, — сообщил Саясат Нурбек.

Ранее сообщалось, что рабочий визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк начался с двусторонних встреч с образовательными, культурными и финансовыми кругами США.

Кульминацией этих усилий будет инвестиционный круглый стол 22 сентября в Нью-Йорке с участием Президента Касым-Жомарта Токаева. Мероприятие объединит ведущих представителей американского бизнеса, финансовых институтов и государственных структур для обмена мнениями на высоком уровне.

Основная часть визита Президента будет посвящена участию в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября.

Касым-Жомарт Токаев одним из первых будет выступать на открытии общих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается, что в своем обращении Глава Казахстана обозначит ключевые приоритеты нашей страны и представит целостное видение будущего ООН.

Ранее сообщалось об открытии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и интересных фактах о международной организации и ее руководителей.