РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:11, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Встречи Президента с ETS и Smithsonian Institution в США — об итогах рассказал Саясат Нурбек

    Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек прокомментировал итоги встреч Главы государства с руководителями компании Educational Testing Service (ETS) и Смитсоновского института (Smithsonian Institution) в США, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

    саясат нурбек
    Фото: Kazinform

    В рамках визита Главы государства в Нью-Йорк состоялись две большие встречи.

    Первая — с представителями знаменитого Смитсоновского института, который является одним из старейших объединений в США и включает в себя девять научно-исследовательских институтов и 156 музеев.

    Создается казахстанский фонд культурного наследия. В рамках программы «Болашак» казахстанские ведущие ученые — культурологи, искусствоведы, историки, антропологи — теперь смогут проходить специализированные программы обучения и стажировку в лучших научно-исследовательских институтах Smithsonian Institution.

    — Это огромная новость, благодаря поддержке нашего Президента, — отметил Саясат Нурбек.

    Вторая встреча прошла с компанией «Educational Testing Service» (ETS, Служба образовательного тестирования). Это крупнейшая в мире частная организация по тестированию и оценке образовательных услуг, которая знаменита разработкой стандартов тестирования для TOEFL, SAT и GRE.

    В рамках встречи достигнута договоренность о том, что лучшие специалисты по разработке тестов и методологии компании ETS окажут помощь по модернизации казахстанского Единого национального тестирования (ЕНТ), качество которого подвергается критике.

    — Самые лучшие методологи будут помогать нам по полному пересмотру содержания этих тестов и внесения новой методологии, — заявил Саясат Нурбек.

    Будет создана специальная рабочая группа с привлечением лучших специалистов ETS мирового уровня для многоэтапной работы по трансформированию казахстанского ЕНТ в международный тест с лучшей методологией и качеством.

    В ходе встречи важным обсуждаемым вопросом была оценка навыков цифровых технологий и искусственного интеллекта.

    Компания ETS будет разрабатывать национальную систему оценки. Министр отметил, что Казахстан запустил программу по обучению с помощью искусственного интеллекта AI SANA, которая уже обучила более 430 тысяч студентов.

    — Нам нужны инструменты оценивания, насколько эффективны наши программы обучения. Лучшие тестологи мира теперь будут помогать нам разрабатывать методологии и радикально повышать качество тестов в Казахстане, — сообщил Саясат Нурбек.

    Ранее сообщалось, что рабочий визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк начался с двусторонних встреч с образовательными, культурными и финансовыми кругами США.

    Кульминацией этих усилий будет инвестиционный круглый стол 22 сентября в Нью-Йорке с участием Президента Касым-Жомарта Токаева. Мероприятие объединит ведущих представителей американского бизнеса, финансовых институтов и государственных структур для обмена мнениями на высоком уровне.

    Основная часть визита Президента будет посвящена участию в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября.

    Касым-Жомарт Токаев одним из первых будет выступать на открытии общих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается, что в своем обращении Глава Казахстана обозначит ключевые приоритеты нашей страны и представит целостное видение будущего ООН.

    Ранее сообщалось об открытии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и интересных фактах о международной организации и ее руководителей.

     

    Теги:
    Визит Президента РК в США Акорда Президент Президент Казахстана США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Сейчас читают