Жаслан Мадиев прокомментировал встречу Президента Казахстана с представителем инвестбанка США
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Жаслан Мадиев прокомментировал встречу Главы государства с президентом по глобальным вопросам Goldman Sachs Global Institute Джаредом Коэном, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.
Прошла важная встреча с крупнейшим инвестиционным банком США Goldman Sachs, который работает по глобальным проектам.
Стороны обсуждали совместные возможности по развитию цифровой инфраструктуры, в том числе ИИ-агенты и финансирование крупнейших дата-центров.
— На сегодняшний день Goldman Sachs активно использует различные инструменты по финансированию дата-центров. В США у них очень много проектов в этом направлении, поэтому мы смотрим как их можно использовать с точки зрения привлечения инвестиций в цифровую инфраструктуру в нашем регионе, — сообщил Жаслан Мадиев.
Президент Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку уровню долгосрочного партнерства с ведущим американским инвестиционным банком Goldman Sachs, сообщает Акорда.
Как подчеркнул Глава государства, Казахстан, стремящийся трансформироваться в полностью цифровое государство, заинтересован в сотрудничестве в сферах искусственного интеллекта и цифровизации финансовой экосистемы.
Со своей стороны, Джаред Коэн рассказал об опыте функционирования цифровой финансовой платформы Goldman Sachs Digital Asset Platform.
Ранее Kazinform сообщал о встречах Президента с ETS и Smithsonian Institution в США. Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев находится с рабочим визитом в Нью-Йорке.