Жаслан Мадиев прокомментировал встречу Президента Казахстана с представителем инвестбанка США

Прошла важная встреча с крупнейшим инвестиционным банком США Goldman Sachs, который работает по глобальным проектам.

Стороны обсуждали совместные возможности по развитию цифровой инфраструктуры, в том числе ИИ-агенты и финансирование крупнейших дата-центров.

— На сегодняшний день Goldman Sachs активно использует различные инструменты по финансированию дата-центров. В США у них очень много проектов в этом направлении, поэтому мы смотрим как их можно использовать с точки зрения привлечения инвестиций в цифровую инфраструктуру в нашем регионе, — сообщил Жаслан Мадиев.

Президент Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку уровню долгосрочного партнерства с ведущим американским инвестиционным банком Goldman Sachs, сообщает Акорда.

Как подчеркнул Глава государства, Казахстан, стремящийся трансформироваться в полностью цифровое государство, заинтересован в сотрудничестве в сферах искусственного интеллекта и цифровизации финансовой экосистемы.

Со своей стороны, Джаред Коэн рассказал об опыте функционирования цифровой финансовой платформы Goldman Sachs Digital Asset Platform.

Ранее Kazinform сообщал о встречах Президента с ETS и Smithsonian Institution в США. Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев находится с рабочим визитом в Нью-Йорке.