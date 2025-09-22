РУ
    05:23, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Жаслан Мадиев прокомментировал встречу Президента Казахстана с представителем инвестбанка США

    Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Жаслан Мадиев прокомментировал встречу Главы государства с президентом по глобальным вопросам Goldman Sachs Global Institute Джаредом Коэном, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

    Скриншот из видео / Kazinform

    Прошла важная встреча с крупнейшим инвестиционным банком США Goldman Sachs, который работает по глобальным проектам.

    Стороны обсуждали совместные возможности по развитию цифровой инфраструктуры, в том числе ИИ-агенты и финансирование крупнейших дата-центров.

    — На сегодняшний день Goldman Sachs активно использует различные инструменты по финансированию дата-центров. В США у них очень много проектов в этом направлении, поэтому мы смотрим как их можно использовать с точки зрения привлечения инвестиций в цифровую инфраструктуру в нашем регионе, — сообщил Жаслан Мадиев.

    Президент Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку уровню долгосрочного партнерства с ведущим американским инвестиционным банком Goldman Sachs, сообщает Акорда.

    Как подчеркнул Глава государства, Казахстан, стремящийся трансформироваться в полностью цифровое государство, заинтересован в сотрудничестве в сферах искусственного интеллекта и цифровизации финансовой экосистемы.

    Со своей стороны, Джаред Коэн рассказал об опыте функционирования цифровой финансовой платформы Goldman Sachs Digital Asset Platform.

    Ранее Kazinform сообщал о встречах Президента с ETS и Smithsonian Institution в США. Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев находится с рабочим визитом в Нью-Йорке. 

