Около 25 % общих объемов добычи Chevron приходится на Казахстан

Серию встреч Президента Казахстана с представителями деловых кругов США продолжила беседа с Председателем совета директоров и главным исполнительным директором корпорации Chevron Майклом Уиртом.

Касым-Жомарт Токаев отметил значительный вклад корпорации в экономическое развитие нашей страны. За годы независимости Chevron, участвующая в разработке таких крупных месторождений, как Тенгиз и Карачаганак, инвестировала в Казахстан около 55 млрд долларов. В настоящее время около 25 % общих объемов добычи одной из крупнейших энергетических компаний планеты приходится на Казахстан.

Фото: Акорда

Основное внимание в ходе встречи было уделено вопросам реализации проекта будущего расширения Тенгиза, перспективам добычи и переработки газа на Карачаганаке, а также развитию маршрутов поставок углеводородов на мировые рынки, в том числе по Среднему коридору.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев находится с рабочим визитом в Нью-Йорке. Его рабочий визит начался вчера со встречи с главой канадской транснациональной компании, в ходе которой обсуждались перспективы сотрудничества в урановой отрасли. Также Глава государства провел встречу с президентом по глобальным вопросам инвестбанка Goldman Sachs Global Institute Джаредом Коэном, президентом и главного исполнительного директора Educational Testing Service (ETS) Амитом Севаком и директором по специальным проектам Смитсоновского центра народного творчества и культурного наследия Халле Батвин.

Позже об итогах встреч Президента с ETS и Smithsonian Institution рассказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. А глава Минцифры Казахстана Жаслан Мадиев прокомментировал встречу Касым-Жомарта Токаева с представителем инвестбанка США.

Сегодня Глава государства принял председателя совета директоров фонда PepsiCo Стивена Кихо, старшего вице-президента Amazon Дэвида Запольски, главного исполнительного директора Cerberus Capital Management Фрэнка Бруно.