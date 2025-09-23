РУ
    19:18, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Президент предложил инвестфонду из США принять участие в цифровых инициативах Казахстана

    Президент принял главного исполнительного директора Cerberus Capital Management Фрэнка Бруно, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент принял главного исполнительного директора Cerberus Capital Management Фрэнка Бруно
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев высоко оценил глобальное лидерство Cerberus Capital Management в управлении инвестициями, приветствуя заинтересованность компании в финансировании инфраструктурных проектов в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

    По словам Президента, стратегия компании соответствует приоритетам Казахстана по диверсификации национальной экономики. Наша страна активно приступила к расширению пропускной способности маршрута, привлекая инвестиции в развитие транспортно-логистической инфраструктуры.

    Президент предложил американскому инвестфонду принять участие в цифровых инициативах Казахстана
    Фото: Акорда

    Глава государства также отметил, что подписание исторического соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне положительно повлияло на рост значимости Среднего коридора как одного из важных торговых путей. За последние пять лет объем грузоперевозок по ТМТМ увеличился в шесть раз.

    Кроме того, Касым-Жомарт Токаев предложил Cerberus принять участие в цифровых инициативах Казахстана, отметив значительный опыт компании в масштабировании технологических платформ и цифровых экосистем.

    Главный исполнительный директор Cerberus Capital Management Фрэнк Бруно сказал:

    — Позвольте поблагодарить Вас, г-н Президент, и Ваших замечательных людей за совместную работу над этим проектом. Ваша команда отличается высочайшим профессионализмом. Я также хотел бы особо отметить Ваши планы по обеспечению экономического роста страны. Мы разделяем оптимизм в отношении совместного с Казахстаном развития Среднего коридора и возможностей в сферах логистики и телекоммуникаций.

    Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев находится с рабочим визитом в Нью-Йорке. Его рабочий визит начался вчера со встречи с главой канадской транснациональной компании, в ходе которой обсуждались перспективы сотрудничества в урановой отрасли. Также Глава государства провел встречу с президентом по глобальным вопросам инвестбанка Goldman Sachs Global Institute Джаредом Коэном, президентом и главного исполнительного директора Educational Testing Service (ETS) Амитом Севаком и директором по специальным проектам Смитсоновского центра народного творчества и культурного наследия Халле Батвин.

    Позже об итогах встреч Президента с ETS и Smithsonian Institution рассказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. А глава Минцифры Казахстана Жаслан Мадиев прокомментировал встречу Касым-Жомарта Токаева с представителем инвестбанка США.

    Сегодня Глава государства принял председателя совета директоров фонда PepsiCo Стивена Кихо, старшего вице-президента Amazon Дэвида Запольски.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Америка Инвестиции США
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
