Касым-Жомарт Токаев принял вице-президента Meta

Касым-Жомарт Токаев и вице-президент Meta, главный научный руководитель отдела исследований искусственного интеллекта (FAIR) Янн Лекун обменялись мнениями о развитии и применении инновационных технологий.

Глава государства дал высокую оценку новаторским достижениям Янна Лекуна в области нейросетей и отметил его вклад в развитие ИИ.

Президент заявил, что Казахстан рассматривает тотальную цифровизацию и широкое применение ИИ как ключевые факторы своего развития, прилагая значительные усилия к разработке собственной ИИ-экосистемы и большой языковой модели казахского языка (KazLLM).

Касым-Жомарт Токаев приветствовал подписанное ранее соглашение с Meta Platforms Inc о запуске совместной акселерационной программы по развитию технологий ИИ в Казахстане и выразил готовность к дальнейшему укреплению взаимовыгодного партнерства с технологическим гигантом.

Фото: Акорда

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев находится с рабочим визитом в Нью-Йорке. Его рабочий визит начался вчера со встречи с главой канадской транснациональной компании, в ходе которой обсуждались перспективы сотрудничества в урановой отрасли. Также Глава государства провел встречу с президентом по глобальным вопросам инвестбанка Goldman Sachs Global Institute Джаредом Коэном, президентом и главного исполнительного директора Educational Testing Service (ETS) Амитом Севаком и директором по специальным проектам Смитсоновского центра народного творчества и культурного наследия Халле Батвин.

Позже об итогах встреч Президента с ETS и Smithsonian Institution рассказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. А глава Минцифры Казахстана Жаслан Мадиев прокомментировал встречу Касым-Жомарта Токаева с представителем инвестбанка США.

Сегодня Глава государства принял председателя совета директоров фонда PepsiCo Стивена Кихо, старшего вице-президента Amazon Дэвида Запольски, главного исполнительного директора Cerberus Capital Management Фрэнка Бруно.

Также Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой корпорации Chevron.