Кадровые назначения в Казахстане за неделю

На минувшей неделе в стране произошел ряд кадровых перестановок и назначений как в центральных, так и в региональных органах власти, а также в дипломатическом корпусе. Агентство Kazinform предлагает традиционный обзор назначений.

Глава государства назначил послов РК в четырех странах:

Менилбеков Мадияр Смадилович назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, постоянным представителем Республики Казахстан при Организации Исламского Сотрудничества, он освобожден от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах;

Мухаметалиулы Нажмедин назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах, он освобожден от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Султанате Оман;

Туматов Айдарбек Ануарбекович назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Султанате Оман, он освобожден от должностей Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве, Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Ирак, Государстве Палестина по совместительству;

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Нурышев Шахрат Шакизатович назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству.

Куандык Кажкенов назначен вице-министром промышленности и строительства РК.

Кажкенов Куандык Жумабекович родился в 1984 году в Кокчетавской области. Окончил Казахский аграрный университет им. С.Сейфуллина, Академию «Кокше».

Трудовую деятельность начал в 2006 г. инженером-электриком в частной компании.

В 2008-2009 гг. — инженер-проектировщик в научно-техническом центре.

С 2009 года работал в структуре РГП «Госэкспертиза».

С 2021 г. по настоящее время — генеральный директор РГП «Госэкспертиза».

Ростислав Коняшкин назначен вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК

Коняшкин Ростислав Анатольевич родился в 1989 году в Таразе. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2011 году консультантом в частной организации.

В разные годы работал в информационно-коммуникационной сфере, НАО «Правительство для граждан», Фонде поддержки исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта.

С 2021 г. по настоящее время — председатель правления АО «Национальные информационные технологии».

Батырбек Абдышев стал вице-министром по ЧС РК.

Абдышев Батырбек Кадырбекович родился 19 июня 1977 года в Актюбинской области. Окончил Высшее пограничное командное училище Вооруженных Сил РК.

В разные годы работал в специальных государственных органах, в том числе в рядах Комитета национальной безопасности.

Бейбут Шаханов назначен заместителем акима Алматы.

Бейбут Шаханов родился в 1979 году. Окончил Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, Казахский государственный юридический университет, Казахскую коммерческо-финансовую академию, Университет Ланкастер (Великобритания).

Трудовую деятельность начал в 2002 году с должности ведущего специалиста департамента контроля за соблюдением антимонопольного законодательства Агентства по регулированию естественных монополий РК. В разные годы занимал руководящие должности в структурных подразделениях Министерства финансов, Министерства образования и науки, Министерства охраны окружающей среды.

С 2015-го по 2022 год работал в Комитете по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики, Министерства по инвестициям и развитию, Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Работал руководителем управления строительства Алматы.

С мая 2023 года до нынешнего назначения был руководителем аппарата акима Алматы.

Айдар Жакибаев возглавил аппарат акима Алматы.

Айдар Жакибаев родился 14 сентября 1988 года в городе Усть-Каменогорске. В 2011 году окончил Boston University (США) по специальности «инженер-электрик».

Трудовую деятельность начал в 2011 году в частном секторе. В разные годы работал в АО «KPMG Tax and Advisory LLC», Министерстве национальной экономики РК, Канцелярии Премьер-министра РК, Национальном банке РК, занимал должность заместителя директора департамента аппарата председателя Национального банка РК, советника акима Алматы, заместителя руководителя аппарата акима Алматы.

С мая 2023 года до нынешнего назначения работал акимом Алмалинского района Алматы.

Арман Шамшин назначен акимом Алмалинского района Алматы.

Арман Шамшин родился в 1986 году. Окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет (факультет экономики), Пекинский университет (социология). Имеет степень магистра делового администрирования для руководителей (Executive MBA) Высшей школы бизнеса Nazarbayev University.

Трудовую деятельность начал в 2011 году. В разные годы занимал ряд руководящих должностей в государственных органах и национальных компаниях. Работал советником в Министерстве экономики и бюджетного планирования, занимал пост управляющего директора АО «НУХ «Байтерек». Свободно владеет китайским, английским и турецким языками.

С июля 2022 года до нынешнего назначения занимал должность председателя правления АО «СПК «Алматы».

Назначены руководители двух новых управлений Алматы.

На должность врио руководителя управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки Алматы назначен Батырхан Сулейменов.

Батырхан Сулейменов родился в 1992 году в Атырауской области. Окончил Университет Кардифф Метрополитан Великобритании в 2015 году по специальности «менеджмент».

Трудовую деятельность начал в 2014 году. В разные годы работал на руководящих должностях в коммерческих и государственных организациях. В 2017 году был генеральным директором в строительной компании. С 2020 года - заместитель руководителя управления городского планирования и урбанистики Алматы вплоть до нынешнего назначения.

Также распоряжением акима города на должность врио руководителя управления развития общественных пространств Алматы назначен Нурлан Нургабылов.

Нурлан Нургабылов родился в 1988 году. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «международное право», а также University of Dundee (Великобритания) по программе «Болашак», получив квалификацию магистр права.

Трудовую деятельность начал в 2008 году в алматинском филиале компании Macleod Dixon LLP. Работал эксперт-аналитиком в департаменте экономических стратегий АО «Национальный аналитический центр при правительстве Республики Казахстан» в Астане. В 2012-2013 годах был главным экспертом департамента по защите имущественных прав государства Министерства юстиции.

С июня 2023 года до нынешнего назначения был руководителем управления земельных отношений Алматы.

Асхат Бердиханов назначен акимом Конаева.

Асхат Бердиханов родился в 1975 году. В 1995 году окончил Павлодарский машиностроительный колледж по специальности «Электрооборудование промышленных предприятий», в 2005 году - Павлодарский государственный университет имени С.М. Торайгырова по специальности «Юриспруденция», в 2015 году - Евразийский технологический университет по специальности «Электроэнергетика», в 2017 году - Павлодарский государственный университет имени С.М. Торайгырова на магистра технических наук в сфере Энергетики и электротехники, в 2022 году - Карагандинский технический университет имени А.Сагинова по специальности «Строительство».

Трудовую деятельность начал в 1995 году электромонтером Павлодарского тракторного завода. В разные годы работал в правоохранительных органах на различных должностях. Занимал должности заместителя Председателя Правления Балхашской теплоэлектростанции, главного менеджера акционерного общества «Самрук-Энерго», главного инженера АО «Алатау жарык компаниясы», начальника управления «Samruk-Kazyna Construction», заместителя руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области, первым заместителем председателя правления - главным инженером Мойнакской гидроэлектростанции имени У. Кантаева.

С марта 2023 года по настоящее время работал руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области.

Болат Мешелов назначен руководителем департамента статистики по ЗКО.

Болат Мешелов окончил Центрально-Азиатский университет по специальности «Финансы», а также Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова по специальности «Государственное и местное управление».

Имеет стаж работы на государственной службе более 12 лет.

В статистике трудовой путь начинал специалистом сельскохозяйственной переписи в управлении статистики Восточно-Казахстанской области.

Далее был работником вычислительного центра по статистике ВКО.

В 2014-2015 годы работал руководителем управления статистики Аягозского района департамента статистики ВКО.

С 2015-2020 годы работал руководителем управления статистики города Семея.

С 2021 года до назначения руководителем департамента по ЗКО занимал пост заместителя руководителя департамента Бюро по Восточно-Казахстанской области.

Руководителем управления внутренней политики Алматинской области назначен Ерик Абитов.

Ерик Абитов 1979 года рождения, образование высшее, в 2001 году окончил Центрально-Азиатский университет по специальности юриспруденция.

Трудовую деятельность начал учителем Жетысуского юридического колледжа.

В разные годы работал исполнительным директором Молодежной ассоциации «Бірлік» Алматинской области, заместителем председателя территориальной избирательной комиссии Алматинской области, главным специалистом-юристом аппарата акима Енбекшиказахского района, юристом, директором коммунального государственного предприятия «Есікгеосәулет», председателем постоянной комиссии маслихата Алматинской области по экономике, бюджету, правопорядку, борьбе с коррупцией, депутатским полномочиям и этике.

Руководителем управления спорта Жамбылской области назначен Ернар Ибраимов.

40-летний Ернар Ибраимов является уроженцем Меркенского района Жамбылской области, имеет высшее образование по специальностям «физическая культура и спорт», «финансы и финансовое право».

Трудовую деятельность начал в 2004 году финансовым директором ТОО «КазХолодМаш» города Алматы.

В разные годы работал главным специалистом отдела организационной, кадровой и контрольно-инспекторской работы аппарата акима города Алматы, главным специалистом отдела организационной, кадровой и контрольно-инспекторской работы аппарата акима Жамбылской области. Возглавлял КГУ «Центр подготовки олимпийского резерва управления физической культуры и спорта» акимата Жамбылской области, РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва» в микрорайоне «Шанырак» города Алматы Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК, РГКП «Республиканский колледж спорта».

С июля 2022 года по сегодняшний день занимал должность директора РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени К. Ахметова».

Аслан Жаныспаев назначен акимом Житикаринского района Костанайской области.

Жаныспаев Аслан Амантаевич, 1982 года рождения, уроженец Житикаринского района Костанайской области, казах, образование высшее. В 2003 году окончил Костанайский сельскохозяйственный институт по специальности «бухгалтерский учет и аудит», в 2016 году окончил Челябинский государственный университет по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал с марта 2004 года в управлении здравоохранения акимата Костанайской области, где в разные годы занимал должности ведущего специалиста, главного специалиста отдела бухучета и внутреннего аудита, главного специалиста, руководителя отдела экономики и финансов.

С сентября 2015 года по январь 2020 года занимал должность заместителя руководителя управления здравоохранения акимата Костанайской области.

С февраля 2020 года по октябрь 2022 года работал заместителем руководителя, руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области.

С ноября 2022 года был в должности председателя АО «СПК «Тобол».

Данияр Кадиров возглавил «Фонд Отандастар».

Данияр Кадиров родился в 1975 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 1999 году в качестве ведущего специалиста департамента средств массовой информации Министерства культуры РК, далее до 2004 года занимал различные должности в структуре данного ведомства.

С 2000 по 2004 годы - начальник управления, а затем заместитель директора департамента молодежной политики Министерства образования и науки РК.

В 2005 году переходит в местные исполнительные органы на должность заместителя акима Степногорска.

В 2007 году был заведующим сектором Отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента РК.

Позже перешел на дипломатическую должность советника-посланника в Посольстве Казахстана в Монголии, затем в период с 2013 по 2015 годы был направлен в Посольство Казахстана в Туркменистане на аналогичную должность.

В период с 2015 по 2019 годы работал исполнительным директором ОЮЛ «Ассоциация операторов телерадиовещания РК».

В 2019-2022 годах являлся заместителем заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК.

В 2022-2023 годах работал вице-министром информации и общественного развития РК.

До назначения президентом НАО «Фонд Отандастар» с ноября 2023 года до марта 2024 года был вице-министром культуры и информации РК.

Ислам Байрамуков назначен директором спортивного колледжа в Алматы.

Ислам Байрамуков – казахстанский борец вольного стиля, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, серебряный призёр Олимпиады-2000 в Сиднее.

Родился в селе Каменка Джамбульской области в 1971 году.

Окончил Республиканское училище олимпийского резерва (1989); Казахский государственный институт физической культуры (1993), преподаватель физической культуры и спорта (1993).

С 1993 года по 2004 — спортсмен-инструктор РГКП «Дирекция штатных национальных команд и спортивного резерва».

Окончил также Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности «юриспруденция» (2003), Московский социально-гуманитарный университет (финансы и экономика) (2005).