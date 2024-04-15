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    16:51, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Бейбут Шаханов назначен заместителем акима Алматы

    Бейбут Шаханов
    Фото: акимат Алматы

    Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева по согласованию с Администрацией Президента РК на должность заместителя акима города назначен Бейбут Шаханов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Бейбут Шаханов родился в 1979 году. Окончил Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, Казахский государственный юридический университет, Казахскую коммерческо-финансовую академию, Университет Ланкастер (Великобритания).

    Трудовую деятельность начал в 2002 году с должности ведущего специалиста департамента контроля за соблюдением антимонопольного законодательства Агентства по регулированию естественных монополий РК. В разные годы занимал руководящие должности в структурных подразделениях Министерства финансов, Министерства образования и науки, Министерства охраны окружающей среды.

    С 2015-го по 2022 год работал в Комитете по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики, Министерства по инвестициям и развитию, Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Работал руководителем управления строительства Алматы.

    С мая 2023 года до нынешнего назначения был руководителем аппарата акима Алматы.

    Теги:
    Кадровые назначения Регионы Назначения Акимат Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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