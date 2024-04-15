Бейбут Шаханов назначен заместителем акима Алматы

Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева по согласованию с Администрацией Президента РК на должность заместителя акима города назначен Бейбут Шаханов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Бейбут Шаханов родился в 1979 году. Окончил Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, Казахский государственный юридический университет, Казахскую коммерческо-финансовую академию, Университет Ланкастер (Великобритания).

Трудовую деятельность начал в 2002 году с должности ведущего специалиста департамента контроля за соблюдением антимонопольного законодательства Агентства по регулированию естественных монополий РК. В разные годы занимал руководящие должности в структурных подразделениях Министерства финансов, Министерства образования и науки, Министерства охраны окружающей среды.

С 2015-го по 2022 год работал в Комитете по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики, Министерства по инвестициям и развитию, Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Работал руководителем управления строительства Алматы.

С мая 2023 года до нынешнего назначения был руководителем аппарата акима Алматы.