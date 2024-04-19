Вице-министр культуры и информации РК возглавил «Фонд Отандастар»

Приказом министра иностранных дел Республики Казахстан Кадиров Данияр Рамазанович назначен президентом НАО «Фонд Отандастар», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Данияр Кадиров родился в 1975 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби.

Свою трудовую деятельность начал в 1999 году в качестве ведущего специалиста департамента средств массовой информации Министерства культуры РК, далее до 2004 года занимал различные должности в структуре данного ведомства.

С 2000 по 2004 годы - начальник управления, а затем заместитель директора департамента молодежной политики Министерства образования и науки РК.

В 2005 году переходит в местные исполнительные органы на должность заместителя акима Степногорска.

В 2007 году был заведующим сектором Отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента РК.

Позже перешел на дипломатическую должность советника-посланника в Посольстве Казахстана в Монголии, затем в период с 2013 по 2015 годы был направлен в Посольство Казахстана в Туркменистане на аналогичную должность.

В период с 2015 по 2019 годы работал исполнительным директором ОЮЛ «Ассоциация операторов телерадиовещания РК».

В 2019-2022 годах являлся заместителем заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК.

В 2022-2023 годах работал вице-министром информации и общественного развития РК.

До назначения президентом НАО «Фонд Отандастар» с ноября 2023 года до марта 2024 года был вице-министром культуры и информации РК.