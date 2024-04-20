Батырбек Абдышев стал вице-министром по ЧС РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Абдышев Батырбек Кадырбекович назначен вице-министром по чрезвычайным ситуациям, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Абдышев Батырбек Кадырбекович родился 19 июня 1977 года в Актюбинской области. Окончил Высшее пограничное командное училище Вооруженных Сил РК.

В разные годы работал в специальных государственных органах, в том числе в рядах Комитета национальной безопасности.