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    20:37, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Батырбек Абдышев стал вице-министром по ЧС РК

    назначение
    Фото: Kazinform

    Постановлением Правительства Республики Казахстан Абдышев Батырбек Кадырбекович назначен вице-министром по чрезвычайным ситуациям, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Абдышев Батырбек Кадырбекович родился 19 июня 1977 года в Актюбинской области. Окончил Высшее пограничное командное училище Вооруженных Сил РК.

    В разные годы работал в специальных государственных органах, в том числе в рядах Комитета национальной безопасности.

    Теги:
    Кадровые назначения Правительство МЧС Назначения
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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