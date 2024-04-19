Назначен руководитель управления внутренней политики Алматинской области

Распоряжением акима Алматинской области Абитов Ерик Азельжанович назначен на должность руководителя управления внутренней политики Алматинской области. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Ерик Абитов 1979 года рождения, образование высшее, в 2001 году окончил Центрально-Азиатский университет по специальности юриспруденция.

Трудовую деятельность начал учителем Жетысуского юридического колледжа.

В разные годы работал исполнительным директором Молодежной ассоциации «Бірлік» Алматинской области, заместителем председателя территориальной избирательной комиссии Алматинской области, главным специалистом-юристом аппарата акима Енбекшиказахского района, юристом, директором коммунального государственного предприятия «Есікгеосәулет», председателем постоянной комиссии маслихата Алматинской области по экономике, бюджету, правопорядку, борьбе с коррупцией, депутатским полномочиям и этике.