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    20:06, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Назначен руководитель управления внутренней политики Алматинской области

    Назначен руководитель управления внутренней политики Алматинской области
    Фото: акимат Алматинской области

    Распоряжением акима Алматинской области Абитов Ерик Азельжанович назначен на должность руководителя управления внутренней политики Алматинской области. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Ерик Абитов 1979 года рождения, образование высшее, в 2001 году окончил Центрально-Азиатский университет по специальности юриспруденция.

    Трудовую деятельность начал учителем Жетысуского юридического колледжа.

    В разные годы работал исполнительным директором Молодежной ассоциации «Бірлік» Алматинской области, заместителем председателя территориальной избирательной комиссии Алматинской области, главным специалистом-юристом аппарата акима Енбекшиказахского района, юристом, директором коммунального государственного предприятия «Есікгеосәулет», председателем постоянной комиссии маслихата Алматинской области по экономике, бюджету, правопорядку, борьбе с коррупцией, депутатским полномочиям и этике.

    Теги:
    Кадровые назначения Регионы Назначения Акимат Алматинская область
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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