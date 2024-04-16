Назначен новый руководитель управления спорта Жамбылской области

Назначен новый руководитель управления физической культуры и спорта акимата Жамбылской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, распоряжением главы региона Ибраимов Ернар Таласбекович назначен руководителем областного управления физической культуры и спорта.

40-летний Ернар Ибраимов является уроженцем Меркенского районаЖамбылской области, имеет высшее образование по специальностям «физическая культура и спорт», «финансы и финансовое право».

Трудовую деятельность начал в 2004 году финансовым директором ТОО «КазХолодМаш» города Алматы.

В разные годы работал главным специалистом отдела организационной, кадровой и контрольно-инспекторской работы аппарата акима города Алматы, главным специалистом отдела организационной, кадровой иконтрольно-инспекторской работы аппарата акима Жамбылской области. Возглавлял КГУ «Центр подготовки олимпийского резерва управленияфизической культуры и спорта» акимата Жамбылской области, РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва» в микрорайоне «Шанырак» города Алматы Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК, РГКП «Республиканский колледж спорта».

С июля 2022 года по сегодняшний день занимал должность директора РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени К. Ахметова».