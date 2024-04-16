РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:45, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Назначен новый руководитель управления спорта Жамбылской области

    назначение
    Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

    Назначен новый руководитель управления физической культуры и спорта акимата Жамбылской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, распоряжением главы региона Ибраимов Ернар Таласбекович назначен руководителем областного управления физической культуры и спорта.

    40-летний Ернар Ибраимов является уроженцем Меркенского районаЖамбылской области, имеет высшее образование по специальностям «физическая культура и спорт», «финансы и финансовое право».

    Трудовую деятельность начал в 2004 году финансовым директором ТОО «КазХолодМаш» города Алматы.

    В разные годы работал главным специалистом отдела организационной, кадровой и контрольно-инспекторской работы аппарата акима города Алматы, главным специалистом отдела организационной, кадровой иконтрольно-инспекторской работы аппарата акима Жамбылской области. Возглавлял КГУ «Центр подготовки олимпийского резерва управленияфизической культуры и спорта» акимата Жамбылской области, РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва» в микрорайоне «Шанырак» города Алматы Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК, РГКП «Республиканский колледж спорта».

    С июля 2022 года по сегодняшний день занимал должность директора РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени К. Ахметова».

    Теги:
    Кадровые назначения Спорт Регионы Казахстана Назначения Жамбылская область Акимат
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!