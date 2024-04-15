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    14:16, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Ислам Байрамуков назначен директором спортивного колледжа в Алматы

    байрамуков
    Фото: Минтуризма и спорта РК

    На должность директора РГКП «Республиканский колледж спорта» г. Алматы назначен Байрамуков Ислам Ильясович, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минтуризма и спорта РК.

    Ислам Байрамуков – казахстанский борец вольного стиля, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, серебряный призёр Олимпиады-2000 в Сиднее.

    Родился в селе Каменка Джамбульской области в 1971 году.

    Окончил Республиканское училище олимпийского резерва (1989); Казахский государственный институт физической культуры (1993), преподаватель физической культуры и спорта (1993).

    С 1993 года по 2004 — спортсмен-инструктор РГКП «Дирекция штатных национальных команд и спортивного резерва».

    Окончил также Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности «юриспруденция» (2003), Московский социально-гуманитарный университет (финансы и экономика) (2005).

    Теги:
    Спорт Министерство туризма и спорта РК спортсмены Казахстана Назначения Алматы
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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