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    20:41, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Болат Мешелов назначен руководителем департамента статистики по ЗКО

    Болат Мешелов
    Фото: Бюро национальной статистики

    Руководителем территориального департамента статистики по Западно-Казахстанской области назначен Болат Мешелов. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики. 

    Ранее он занимал должность заместителя руководителя департамента Бюро по Восточно-Казахстанской области.

    Болат Мешелов окончил Центрально-Азиатский университет по специальности «Финансы», а также Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова по специальности «Государственное и местное управление».

    Имеет стаж работы на государственной службе более 12 лет.

    В статистике трудовой путь начинал специалистом сельскохозяйственной переписи в управлении статистики Восточно-Казахстанской области.

    Далее был работником вычислительного центра по статистике ВКО.

    В 2014-2015 годы работал руководителем управления статистики Аягозского района департамента статистики ВКО.

    С 2015-2020 годы работал руководителем управления статистики города Семея.

    С 2021 года до назначения руководителем департамента по ЗКО занимал пост заместителя руководителя департамента Бюро по Восточно-Казахстанской области.

    Награжден юбилейной медалью «25 лет Конституции Республики Казахстан», нагрудным знаком «Статистика үздігі».

    Теги:
    Кадровые назначения Регионы Казахстана Регионы Назначения Другие государственные органы Статистика Западно-Казахстанская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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