Болат Мешелов назначен руководителем департамента статистики по ЗКО

Руководителем территориального департамента статистики по Западно-Казахстанской области назначен Болат Мешелов. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.

Ранее он занимал должность заместителя руководителя департамента Бюро по Восточно-Казахстанской области.

Болат Мешелов окончил Центрально-Азиатский университет по специальности «Финансы», а также Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова по специальности «Государственное и местное управление».

Имеет стаж работы на государственной службе более 12 лет.

В статистике трудовой путь начинал специалистом сельскохозяйственной переписи в управлении статистики Восточно-Казахстанской области.

Далее был работником вычислительного центра по статистике ВКО.

В 2014-2015 годы работал руководителем управления статистики Аягозского района департамента статистики ВКО.

С 2015-2020 годы работал руководителем управления статистики города Семея.

С 2021 года до назначения руководителем департамента по ЗКО занимал пост заместителя руководителя департамента Бюро по Восточно-Казахстанской области.

Награжден юбилейной медалью «25 лет Конституции Республики Казахстан», нагрудным знаком «Статистика үздігі».