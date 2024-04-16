Арман Шамшин назначен акимом Алмалинского района Алматы

Распоряжением акима Алматы по согласованию с Администрацией Президента РК и маслихатом города акимом Алмалинского района назначен Арман Шамшин, передает корреспондент агентства Kazinform.

Арман Шамшин родился в 1986 году. Окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет (факультет экономики), Пекинский университет (социология). Имеет степень магистра делового администрирования для руководителей (Executive MBA) Высшей школы бизнеса Nazarbayev University.

Трудовую деятельность начал в 2011 году. В разные годы занимал ряд руководящих должностей в государственных органах и национальных компаниях. Работал советником в Министерстве экономики и бюджетного планирования, занимал пост управляющего директора АО «НУХ «Байтерек». Свободно владеет китайским, английским и турецким языками.

С июля 2022 года до нынешнего назначения занимал должность председателя правления АО «СПК «Алматы».

Ранее сообщалось о назначениях заместителя акима Алматы и руководителя аппарата акима Алматы.