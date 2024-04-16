РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:36, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Арман Шамшин назначен акимом Алмалинского района Алматы

    Арман Шамшин
    Фото: акимат Алматы

    Распоряжением акима Алматы по согласованию с Администрацией Президента РК и маслихатом города акимом Алмалинского района назначен Арман Шамшин, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Арман Шамшин родился в 1986 году. Окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет (факультет экономики), Пекинский университет (социология). Имеет степень магистра делового администрирования для руководителей (Executive MBA) Высшей школы бизнеса Nazarbayev University.

    Трудовую деятельность начал в 2011 году. В разные годы занимал ряд руководящих должностей в государственных органах и национальных компаниях. Работал советником в Министерстве экономики и бюджетного планирования, занимал пост управляющего директора АО «НУХ «Байтерек». Свободно владеет китайским, английским и турецким языками.

    С июля 2022 года до нынешнего назначения занимал должность председателя правления АО «СПК «Алматы».

    Ранее сообщалось о назначениях заместителя акима Алматы и руководителя аппарата акима Алматы.

    Теги:
    Кадровые назначения Регионы Назначения Акимат Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!