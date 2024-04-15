РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:35, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Айдар Жакибаев возглавил аппарат акима Алматы

    Айдар Жакибаев
    Фото: акимат Алматы

    Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева на должность руководителя аппарата акима города назначен Айдар Жакибаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Айдар Жакибаев родился 14 сентября 1988 года в городе Усть-Каменогорске. В 2011 году окончил Boston University (США) по специальности «инженер-электрик».

    Трудовую деятельность начал в 2011 году в частном секторе. В разные годы работал в АО «KPMG Tax and Advisory LLC», Министерстве национальной экономики РК, Канцелярии Премьер-министра РК, Национальном банке РК, занимал должность заместителя директора департамента аппарата председателя Национального банка РК, советника акима Алматы, заместителя руководителя аппарата акима Алматы.

    С мая 2023 года до нынешнего назначения работал акимом Алмалинского района Алматы.

    Ранее руководителем аппарата акима был Бейбут Шаханов. Он назначен на должность заместителя акима города.

    Теги:
    Кадровые назначения Регионы Назначения Акимат Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!