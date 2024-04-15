Айдар Жакибаев возглавил аппарат акима Алматы

Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева на должность руководителя аппарата акима города назначен Айдар Жакибаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

Айдар Жакибаев родился 14 сентября 1988 года в городе Усть-Каменогорске. В 2011 году окончил Boston University (США) по специальности «инженер-электрик».

Трудовую деятельность начал в 2011 году в частном секторе. В разные годы работал в АО «KPMG Tax and Advisory LLC», Министерстве национальной экономики РК, Канцелярии Премьер-министра РК, Национальном банке РК, занимал должность заместителя директора департамента аппарата председателя Национального банка РК, советника акима Алматы, заместителя руководителя аппарата акима Алматы.

С мая 2023 года до нынешнего назначения работал акимом Алмалинского района Алматы.

Ранее руководителем аппарата акима был Бейбут Шаханов. Он назначен на должность заместителя акима города.