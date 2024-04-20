Куандык Кажкенов назначен вице-министром промышленности и строительства РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович назначен вице-министром промышленности и строительства, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кажкенов Куандык Жумабекович родился в 1984 году в Кокчетавской области. Окончил Казахский аграрный университет им. С.Сейфуллина, Академию «Кокше».

Трудовую деятельность начал в 2006 г. инженером-электриком в частной компании.

В 2008-2009 гг. — инженер-проектировщик в научно-техническом центре.

С 2009 года работал в структуре РГП «Госэкспертиза».

С 2021 г. по настоящее время — генеральный директор РГП «Госэкспертиза».