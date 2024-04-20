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    20:34, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Куандык Кажкенов назначен вице-министром промышленности и строительства РК

    Кажкенов Куандык Жумабекович
    Фото: госэкспертиза.kz

    Постановлением Правительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович назначен вице-министром промышленности и строительства, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Кажкенов Куандык Жумабекович родился в 1984 году в Кокчетавской области. Окончил Казахский аграрный университет им. С.Сейфуллина, Академию «Кокше».

    Трудовую деятельность начал в 2006 г. инженером-электриком в частной компании.

    В 2008-2009 гг. — инженер-проектировщик в научно-техническом центре.

    С 2009 года работал в структуре РГП «Госэкспертиза».

    С 2021 г. по настоящее время — генеральный директор РГП «Госэкспертиза».

    Теги:
    Кадровые назначения Правительство Назначения Министерство промышленности и строительства
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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