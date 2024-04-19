Асхат Бердиханов назначен акимом Конаева

Распоряжением акима Алматинской области Асхат Бердиханов назначен на должность акима города Конаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

Асхат Бердиханов родился в 1975 году. В 1995 году окончил Павлодарский машиностроительный колледж по специальности «Электрооборудование промышленных предприятий», в 2005 году - Павлодарский государственный университет имени С.М. Торайгырова по специальности «Юриспруденция», в 2015 году - Евразийский технологический университет по специальности «Электроэнергетика», в 2017 году - Павлодарский государственный университет имени С.М. Торайгырова на магистра технических наук в сфере Энергетики и электротехники, в 2022 году - Карагандинский технический университет имени А.Сагинова по специальности «Строительство».

Трудовую деятельность начал в 1995 году электромонтером Павлодарского тракторного завода. В разные годы работал в правоохранительных органах на различных должностях. Занимал должности заместителя Председателя Правления Балхашской теплоэлектростанции, главного менеджера акционерного общества «Самрук-Энерго», главного инженера АО «Алатау жарык компаниясы», начальника управления «Samruk-Kazyna Construction», заместителя руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области, первым заместителем председателя правления - главным инженером Мойнакской гидроэлектростанции имени У.Кантаева.

С марта 2023 года по настоящее время работал руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области.

Ранее акимом Конаева был Нурлан Куматаев. Он ушел с поста по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.