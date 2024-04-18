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    11:09, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев назначил послов РК в четырех странах

    Акорда
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Ряд послов назначил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

    Указами Главы государства:

    • Менилбеков Мадияр Смадилович назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, постоянным представителем Республики Казахстан при Организации Исламского Сотрудничества, он освобожден от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах;
    • Мухаметалиулы Нажмедин назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах, он освобожден от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Султанате Оман;
    • Туматов Айдарбек Ануарбекович назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Султанате Оман, он освобожден от должностей Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве, Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Ирак, Государстве Палестина по совместительству;
    • Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Нурышев Шахрат Шакизатович назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству.
    Теги:
    Акорда Президент Назначения Посольство РК Токаев Касым-Жомарт Международные отношения
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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