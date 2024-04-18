11:09, 18 Апрель 2024 | GMT +6
Касым-Жомарт Токаев назначил послов РК в четырех странах
Ряд послов назначил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Указами Главы государства:
- Менилбеков Мадияр Смадилович назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, постоянным представителем Республики Казахстан при Организации Исламского Сотрудничества, он освобожден от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах;
- Мухаметалиулы Нажмедин назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах, он освобожден от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Султанате Оман;
- Туматов Айдарбек Ануарбекович назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Султанате Оман, он освобожден от должностей Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве, Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Ирак, Государстве Палестина по совместительству;
- Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Нурышев Шахрат Шакизатович назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству.