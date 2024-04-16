Назначены руководители двух новых управлений Алматы

В Алматы назначены руководители управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки и управления развития общественных пространств, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в акимате города, распоряжением акима Ерболата Досаева на должность врио руководителя управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки Алматы назначен Батырхан Сулейменов.

Фото: акимат Алматы

Батырхан Сулейменов родился в 1992 году в Атырауской области. Окончил Университет Кардифф Метрополитан Великобритании в 2015 году по специальности «менеджмент».

Трудовую деятельность начал в 2014 году. В разные годы работал на руководящих должностях в коммерческих и государственных организациях. В 2017 году был генеральным директором в строительной компании. С 2020 года - заместитель руководителя управления городского планирования и урбанистики Алматы вплоть до нынешнего назначения.

Также распоряжением акима города на должность врио руководителя управления развития общественных пространств Алматы назначен Нурлан Нургабылов.

Фото: акимат Алматы

Нурлан Нургабылов родился в 1988 году. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «международное право», а также University of Dundee (Великобритания) по программе «Болашак», получив квалификацию магистр права.

Трудовую деятельность начал в 2008 году в алматинском филиале компании Macleod Dixon LLP. Работал эксперт-аналитиком в департаменте экономических стратегий АО «Национальный аналитический центр при правительстве Республики Казахстан» в Астане. В 2012-2013 годах был главным экспертом департамента по защите имущественных прав государства Министерства юстиции.

С июня 2023 года до нынешнего назначения был руководителем управления земельных отношений Алматы.

На внеочередной XIV сессии маслихата Алматы были утверждены новые управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки. Новые структуры формируются за счет оптимизации других управлений, аппаратов районных акиматов и не предполагает увеличения штата.

Ранее сообщалось о назначениях заместителя акима Алматы и руководителя аппарата акима Алматы.