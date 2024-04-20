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    20:46, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Ростислав Коняшкин назначен вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК

    Ростислав Коняшкин
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Постановлением Правительства Республики Казахстан Коняшкин Ростислав Анатольевич назначен вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Коняшкин Ростислав Анатольевич родился в 1989 году в Таразе. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

    Трудовую деятельность начал в 2011 году консультантом в частной организации.

    В разные годы работал в информационно-коммуникационной сфере, НАО «Правительство для граждан», Фонде поддержки исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта.

    С 2021 г. по настоящее время — председатель правления АО «Национальные информационные технологии».

    Теги:
    Кадровые назначения Правительство МЦРИАП Назначения
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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