Ростислав Коняшкин назначен вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Коняшкин Ростислав Анатольевич назначен вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Коняшкин Ростислав Анатольевич родился в 1989 году в Таразе. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2011 году консультантом в частной организации.

В разные годы работал в информационно-коммуникационной сфере, НАО «Правительство для граждан», Фонде поддержки исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта.

С 2021 г. по настоящее время — председатель правления АО «Национальные информационные технологии».