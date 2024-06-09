Кадровые назначения в Казахстане за неделю

На этой неделе в стране произошел ряд кадровых перестановок и назначений. О наиболее значимых из них расскажет корреспондент агентства Kazinform.

Талгат Шалданбай назначен послом РК в Иордании.

Шалданбай Талгат Рахымкулулы родился 2 июля 1967 года в Алматинской области. Окончил с отличием Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности преподаватель казахского языка и литературы и арабского языка и в 2000 году — Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РК. Дипломатическую карьеру начал в 1993 году с должности референта консульского управления МИД РК. Далее продолжил работать в этом управлении в должности атташе и затем третьего секретаря. В 1996 году был направлен в посольство РК в Саудовской Аравии в качестве третьего секретаря. В 2000–2002 годы работал вторым секретарём в департаменте двустороннего сотрудничества МИД РК. В 2002–2007 годы занимал должность второго и первого секретаря в Генеральном консульстве РК в Дубае и советника посольства РК в Объединенных Арабских Эмиратах.

С 2007 по 2010 годы занимал должность советника и начальника управления в департаменте Азии, Ближнего Востока и Африки, а также начальника управления Ближнего и Среднего Востока, Африки и Азии департамента консульской службы МИД РК.

Далее был направлен на работу в качестве советника в посольство РК в Саудовской Аравии. В 2012–2015 годы работал советником-посланником в посольстве РК в Египте. С 2015 по 2017 годы руководил управлением ОИС департамента общеазиатского сотрудничества МИД. 2017–2019 годы был руководителем консульства Республики Казахстан в г. Джидда (Саудовская Аравия).

С 2019 по 2022 годы занимал должность генерального консула РК в г. Джидда. С августа по октябрь 2022 года являлся руководителем управления Ближнего и Среднего Востока, Африки и Азии департамента консульской службы МИД РК. До назначения послом Казахстана в Иорданском Хашимитском Королевстве с октября 2022 года был заместителем директора департамента Ближнего, Среднего Востока и Африки МИД РК. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника ІІ класса. Владеет арабским и английским языками.

Тимур Жаксылыков назначен послом РК в Беларуси и постпредом при Уставных органах СНГ. Жаксылыков Тимур Мекешевич родился 17 сентября 1968 года. Окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, специальность «Историк», Казахский финансово-экономический институт, специальность «Экономист», магистратуру Института политических исследований (г. Страсбург, Франция).

Трудовая деятельность: в 1985–1987 гг. — рабочий Иртышской геологоразведочной экспедиции, 1993–1996 гг. — исполнительный ректор Семипалатинского института бизнеса и предпринимательства. В 1997–1998 гг. — главный специалист, начальник отдела Агентства РК по стратегическому планированию и реформам. В 1998–2003 гг. — заведующий сектором, заместитель заведующего отделом Администрации Президента РК. В 2003–2004 гг. — директор департамента по вступлению во Всемирную торговую организацию Министерства индустрии и торговли РК. В 2004–2005 гг. — представитель Министерства индустрии и торговли РК по вопросам Всемирной торговой организации в Женеве. В 2005 г. — первый секретарь постоянного представительства РК в Швейцарской Конфедерации. В 2006 г. — генеральный директор РГП «Институт экономических исследований» Министерства экономики и бюджетного планирования РК. В 2006–2007 гг. — директор ГКП «Центр устойчивого развития столицы» аппарата акима города Астаны. В 2007–2008 гг. — директор департамента экономики и бюджетного планирования города Астаны. В 2008–2009 гг. — заместитель акима города Астаны. В 2009–2010 гг. — вице-министр индустрии и торговли РК. В 2010 г. — председатель Комитета по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий РК. В 2010–2012 гг. — председатель правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана». В 2012–2017 гг. — вице-министр экономического развития и торговли, национальной экономики РК. В 2018 г. — помощник Президента Республики Казахстан. В 2017–2021 гг. — член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (г. Москва). С 16 февраля 2021 г. — первый вице-министр национальной экономики РК.

Ермек Кенжеханулы назначен вице-министром сельского хозяйства РК.

Ермек Кенжеханулы родился в 1988 году в Туркестанской области. Окончил аграрный факультет по специальности «агробизнес, менеджмент» университета Рединга (Великобритания) и университет Аджу (Корея). Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2011 г. менеджером в АО «Национальный управляющий холдинг „КазАгро“. В 2013 г. — руководитель управления АО „Управляющая инвестиционная компания „Арқа“. В 2013–2014 гг. — руководитель аппарата акима Актогайского района Карагандинской области. В 2014–2015 гг. — руководитель управления Министерства сельского хозяйства РК. В 2015–2018 гг. — руководитель управления туризма и внешних связей Актюбинской области. В 2018–2019 гг. — руководитель управления информатизации и внешних связей Актюбинской области. В 2019–2021 гг. — аким Мартукского района Актюбинской области. В 2021–2022 гг. — заместитель акима Актюбинской области. С 2022 года был заместителем акима Туркестанской области.

Олжас Анафин назначен вице-министром труда и социальной защиты населения РК.

Олжас Анафин родился в 1986 году. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет, Казахскую инженерно-техническую академию. Трудовую деятельность начал в 2007 г. специалистом государственного центра по выплате пенсий. В 2015–2016 гг. — начальник отдела государственного центра по выплате пенсий. В 2016–2020 гг. — руководитель управления, управляющий директор Центра развития трудовых ресурсов Министерства труда и социальной защиты населения РК. С 2020 года — вице-президент Центра развития трудовых ресурсов Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Азамат Каримов назначен руководителем аппарата Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

А. Каримов окончил Казахский государственный юридический университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы.

Трудовую деятельность начал в 2014 г. в АО «Казпочта». В 2014–2015 гг. — главный специалист филиала АО «Казпочта» Почтовый сервис». В 2015–2019 гг. — служба в кадрах Службы государственной охраны Республики Казахстан. В 2019–2020 гг. — главный специалист управления по инвестициям и развитию предпринимательства г. Астана. В 2020–2021 гг. — главный эксперт департамента недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. В 2021–2023 гг. — руководитель управления департамента недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. С 2023 года — заведующий сектором экономического отдела аппарата Правительства Республики Казахстан. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

В акимате Мангистауской области произошли кадровые перестановки.

Первым заместителем акима Мангистауской области назначен Ербол Избергенов. Ербол Курентайулы Избергенов трудовую деятельность начал в 1991 году каменщиком строительно-монтажного участка комплексной экспедиции «Мангыстаумунайгазбарлау». В разные годы трудился в строительных учреждениях областного уровня, акимате города Актау, занимал должности заместителя акима Мунайлинского района, начальника областного управления строительства. Также работал руководителем управления в Министерстве здравоохранения РК и Министерстве индустрии и новых технологий РК.

В 2019–2020 годах был заместителем председателя правления АО «Специальная экономическая зона „Морпорт Актау“, а затем директором Республиканской предпринимательской палаты „Атамекен“. В 2020–2023 годах занимал должности заместителя акима города Актау, а затем акима города.

Тлеген Абишев назначен заместителем акима Мангистауской области.

Тлеген Аканулы Абишев родился в 1977 году. Окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «тележурналистика», Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «юрист». Магистр делового администрирования. В разные годы работал ведущим программ на телеканалах «Астана», «Хабар 24», Atameken Business Channel, руководителем пресс-службы АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев». Возглавлял службу по фильмопроизводству НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан».

С 2020 года работал в структуре Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан.

С сентября 2023 года и по сей день занимал должность заместителя директора Телерадиокомплекса Президента. Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» и нагрудным знаком «ҚР Ақпарат саласының үздігі».

Также заместителем акима Мангистауской области назначен Аббат Урисбаев.

Аббат Жангирханович Урисбаев родился в 1981 году. Имеет высшее образование, окончил Международную академию труда в 2002 году по специальности «финансы и кредит».

В разные годы работал на различных должностях в АО «Банк Туран Алем», АО «Темiрбанк», АО «Альянс Банк». С июля 2015 года возглавлял Актауский филиал АО «ForteBank». Избирался депутатом Мангистауского областного маслихата VI, VII созыва, был председателем постоянной комиссии по вопросам экономики и бюджета.

Жанна Есенбекова назначена председателем Комитета технического регулирования и метрологии Минторговли РК.

Есенбекова Жанна Рашидовна родилась в 1982 году в Карагандинской области. Окончила Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова, по специальности правоведение. Стаж в системе технического регулирования составляет 19 лет, начиная от специалиста, начальника отдела и управления, до заместителя председателя Комитета. Трудовую деятельность начала в 2002 году ведущим специалистом департамента юстиции по Карагандинской области. В 2004–2005 гг. — главный специалист юридического департамента Министерства транспорта и коммуникаций РК. В 2005 г. — главный специалист управления финансов Министерства по чрезвычайным ситуациям РК. С 2005 по 2008 гг. — главный специалист отдела международного сотрудничества и правовой работы управления по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли РК.

С 2008 по 2017 гг. — руководитель управления мониторинга и анализа государственного контроля Комитета технического регулирования и метрологии МИИР РК. В 2017–2024 гг. — заместитель председателя Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК.

Дархан Абдикаримов назначен председателем Комитета МСХ РК.

Абдикаримов Дархан Есентемирович родился в 1969 году в городе Костанае. В 1994 году окончил Костанайский сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия», в 2016 году — Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова по специальности «Экономика». Трудовую деятельность начал в 1986 году рабочим совхоза Наурзумского района Костанайской области. В 2000–2005 годы работал ведущим специалистом — фитосанитарным инспектором Наурзумского районного территориального управления Костанайской области МСХ РК. В 2005 году — начальник отдела сельского хозяйства и земельных отношений аппарата акима Наурзумского района Костанайской области. В 2006–2010 гг. — директор Наурзумского районного филиала государственного учреждения «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК. В 2010–2014 гг. — руководитель отдела государственной инспекции защиты растений Костанайской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК. В 2014–2017 гг. — заместитель руководителя Костанайской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

С 2017 по 2018 годы — руководитель управления сельского хозяйства акимата Костанайской области. С 2021 по 2024 годы — руководитель Костанайской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

До назначения занимал должность заместителя председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

Кайрат Келимбетов вошел в состав совета директоров FreedomHoldingCorp.

Кайрат Келимбетов получил степень магистра в Кембриджском университете, степень доктора экономических наук и степень бакалавра в области вычислительной математики и кибернетики в Московском государственном университете. Обучался в Национальной высшей школе государственного управления в Алматы, Гарвардской школе Кеннеди и Школе дипломатической службы Джорджтаунского университета. Является Почетным профессором Университета Цинхуа в Пекине, а также Почетным доктором международных отношений Женевской школы дипломатии и международных отношений. Имеет более чем 30-летний опыт работы на руководящих должностях в государственных органах и компаниях, а также в составах совета директоров различных организаций. Экс-управляющий Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА). В разные годы возглавлял Агентство по стратегическому планированию и реформам, Национальный банк Республики Казахстан, Министерство экономического развития и торговли, Министерство экономики и бюджетного планирования, Администрацию Президента РК. В качестве председателя правления руководил Фондом устойчивого развития «Казына» и Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына».

Кайыржан Кожаев назначен председателем правления АО «НК «Қазақстан ғарыш сапары».

Кайыржан Ерсайынович Кожаев родился 22 июня 1981 года в Карагандинской области. Выпускник Жезказганского университета им. О. А. Байконурова по специальности „Автомобили и автомобильное хозяйство“ (1997-2002). Также окончил Московский авиационный институт по специальности «Испытания летательных аппаратов» (2002-2008). Магистр Мичиганского университета, г. Энн-Арбор по специальности «Космическая инженерия» (2021-2022).

К. Кожаев имеет большой трудовой стаж в космической отрасли Казахстана. Последние пять лет занимал должность генерального директора — председателя правления ТОО «Ghalam». Имеет опыт работы в управлении проектами, создании испытательных и производственных участков летательных аппаратов. Также имеет диплом о повышении квалификации в зарубежных университетах в области стартовых пусковых комплексов.

Новым президентом международного аэропорта Алматы назначен Гокер Косе. Гокер Косе окончил Ближневосточный технический университет, также имеет степень MBA Босфорского университета в Стамбуле.

Гокер Косе присоединился к холдингу TAV Airports в 2005 году. Прошел стажировку в сфере менеджмента и управления гражданской авиацией и аэропортами. Участвовал в процессах внедрения программы эксплуатационной готовности (Operational Readiness and Airport Transfer, ORAT) нового аэропорта Анкары Эсенбога. В 2006 году Г. Косе был приглашен в управление финансов и стратегии холдинга TAV Airports, где работал над многими проектами более 10 лет. Принимал активное участие в технической и экологической экспертизе проектов аэропортов, а также в их финансовом и коммерческом планировании. Он также курировал инвестиционные проекты в аэропортах, включая краткосрочное и долгосрочное бюджетное планирование и привлечение финансирования.

В 2017 году Гокер Косе вступил в должность директора по инвестициям и финансовому планированию Groupe ADP, где руководил инвестиционными проектами аэропортов Шарль де Голь и Орли в Париже. Также занимался вопросами развития бизнеса GMR Airports, индийского подразделения Groupe ADP.

Станислав Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана по футболу. Станислав Черчесов выступал за такие клубы, как «Спартак» (Орджоникидзе), «Спартак» (Москва), «Локомотив» (Москва) и «Динамо» (Дрезден).

В качестве тренера работал в таких российских командах, как «Спартак» (Москва), «Жемчужина», «Терек», «Амкар», «Динамо» Москва. Также Станислав Черчесов возглавлял польскую «Легию», сборную России и венгерский «Ференцварош».

Достижения в тренерской карьере: серебряный призер чемпионата России (2007), чемпион Польши (2015/16), обладатель Кубка Польши (2015/16), чемпион Венгрии (2021/22, 2022/23), обладатель Кубка Венгрии (2021/22).