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    16:25, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Тлеген Абишев назначен заместителем акима Мангистауской области

    Тлеген Абишев
    Фото: акимат

    Тлеген Абишев назначен на должность заместителя акима Мангистауской области. Об этом сообщает пресс-служба акимата региона, передает агентство Kazinform.

    Тлеген Аканулы Абишев родился в 1977 году. Окончил Казахский Государственный Национальный Университет им. Аль-Фараби по специальности «тележурналистика», Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «юрист». Магистр делового администрирования.

    В разные годы работал ведущим программ на телеканалах «Астана», «Хабар 24», Atameken Business Channel, руководителем пресс-службы АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев». Возглавлял службу по фильмопроизводству НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан».

    С 2020 года работает в структуре Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан.

    С сентября 2023 года и по сей день занимал должность заместителя директора Телерадиокомплекса Президента.

    Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» и нагрудным знаком «ҚР Ақпарат саласының үздігі».

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения Администрация Президента РК Акимы Мангистауская область
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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