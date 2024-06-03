Тлеген Абишев назначен заместителем акима Мангистауской области

Тлеген Абишев назначен на должность заместителя акима Мангистауской области. Об этом сообщает пресс-служба акимата региона, передает агентство Kazinform.

Тлеген Аканулы Абишев родился в 1977 году. Окончил Казахский Государственный Национальный Университет им. Аль-Фараби по специальности «тележурналистика», Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «юрист». Магистр делового администрирования.

В разные годы работал ведущим программ на телеканалах «Астана», «Хабар 24», Atameken Business Channel, руководителем пресс-службы АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев». Возглавлял службу по фильмопроизводству НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан».

С 2020 года работает в структуре Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан.

С сентября 2023 года и по сей день занимал должность заместителя директора Телерадиокомплекса Президента.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» и нагрудным знаком «ҚР Ақпарат саласының үздігі».