Жанна Есенбекова назначена председателем Комитета технического регулирования и метрологии Минторговли РК

Приказом министра торговли и интеграции РК Есенбекова Жанна Рашидовна назначена на должность председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Родилась в 1982 году в Карагандинской области. Замужем, имеет 3 детей.

Окончила Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, по специальности правоведение.

Стаж в системе технического регулирования составляет 19 лет, начиная от специалиста, начальника отдела и управления, до заместителя председателя Комитета.

Трудовую деятельность начала в 2002 году ведущим специалистом Департамента юстиции по Карагандинской области.

В 2004-2005 гг. - главный специалист Юридического департамента Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

В 2005 г. - главный специалист Управления финансов Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

С 2005 по 2008 гг. - главный специалист Отдела международного сотрудничества и правовой работы Управления по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан.

С 2008 по 2017 гг. - руководитель Управления мониторинга и анализа государственного контроля Комитета технического регулирования и метрологии МИИР РК.

В 2017-2024 гг. - заместитель председателя Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК.

Имеет ряд государственных и ведомственных наград, основные из них: