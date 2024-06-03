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    16:02, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Жанна Есенбекова назначена председателем Комитета технического регулирования и метрологии Минторговли РК

    назначение
    Фото: Минторговли РК

    Приказом министра торговли и интеграции РК Есенбекова Жанна Рашидовна назначена на должность председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

    Родилась в 1982 году в Карагандинской области. Замужем, имеет 3 детей.

    Окончила Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, по специальности правоведение.

    Стаж в системе технического регулирования составляет 19 лет, начиная от специалиста, начальника отдела и управления, до заместителя председателя Комитета.

    Трудовую деятельность начала в 2002 году ведущим специалистом Департамента юстиции по Карагандинской области.

    В 2004-2005 гг. - главный специалист Юридического департамента Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

    В 2005 г. - главный специалист Управления финансов Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

    С 2005 по 2008 гг. - главный специалист Отдела международного сотрудничества и правовой работы Управления по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан.

    С 2008 по 2017 гг. - руководитель Управления мониторинга и анализа государственного контроля Комитета технического регулирования и метрологии МИИР РК.

    В 2017-2024 гг. - заместитель председателя Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК.

    Имеет ряд государственных и ведомственных наград, основные из них:

    • Медаль «Ерен еңбегі үшін» (10.2023 г.);
    • Нагрудный знак Межгосударственного Совета стандартизации, метрологии и сертификации СНГ «За заслуги» (06.2022 г.);
    • Ведомственная награда Министерства торговли и интеграции РК «Заслуженный стандартизатор» (12.2021 г.).
    Теги:
    Кадровые назначения Назначения Минторговли и интеграции
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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