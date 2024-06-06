Олжас Анафин назначен вице-министром труда и социальной защиты населения РК
Постановлением Правительства Республики Казахстан Анафин Олжас Сейтбатталович назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
Родился в 1986 году. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет, Казахскую инженерно-техническую академию.
Трудовую деятельность начал в 2007 г. специалистом государственного центра по выплате пенсий.
2015-2016 гг. – начальник отдела государственного центра по выплате пенсий.
2016-2020 гг. – руководитель управления, управляющий директор Центра развития трудовых ресурсов Министерства труда и социальной защиты населения РК.
С 2020 г. по настоящее время – вице-президент Центра развития трудовых ресурсов Министерства труда и социальной защиты населения РК.