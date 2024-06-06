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    09:21, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Олжас Анафин назначен вице-министром труда и социальной защиты населения РК

    Олжас Анафин
    Фото: primeminister.kz

    Постановлением Правительства Республики Казахстан Анафин Олжас Сейтбатталович назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

    Родился в 1986 году. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет, Казахскую инженерно-техническую академию.

    Трудовую деятельность начал в 2007 г. специалистом государственного центра по выплате пенсий.

    2015-2016 гг. – начальник отдела государственного центра по выплате пенсий.

    2016-2020 гг. – руководитель управления, управляющий директор Центра развития трудовых ресурсов Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    С 2020 г. по настоящее время – вице-президент Центра развития трудовых ресурсов Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    Теги:
    Кадровые назначения Правительство Минтруда и соцзащиты РК Назначения
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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