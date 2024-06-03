Назначен первый замакима Мангистауской области

Первым заместителем акима Мангистауской области назначен Ербол Избергенов, передает агентство Kazinform.

Ербол Курентайулы Избергенов трудовую деятельность начал в 1991 году каменщиком строительно-монтажного участка комплексной экспедиции «Мангыстаумунайгазбарлау».

В разные годы трудился в строительных учреждениях областного уровня, акимате города Актау, занимал должности заместителя акима Мунайлинского района, начальника областного управления строительства.

Также работал руководителем управления в Министерстве здравоохранения РК и Министерстве индустрии и новых технологий РК.

В 2019-2020 годах был заместителем председателя правления АО «Специальная экономическая зона «Морпорт Актау», а затем директором Республиканской предпринимательской палаты «Атамекен».

В 2020-2023 годах занимал должности заместителя акима города Актау, а затем акима города.

Ранее Указом Главы государства Килыбай Нурдаулет Игиликович был назначен акимом Мангистауской области.