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    16:32, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Назначен первый замакима Мангистауской области

    Ербол Избергенов
    Фото: акимат

    Первым заместителем акима Мангистауской области назначен Ербол Избергенов, передает агентство Kazinform.

    Ербол Курентайулы Избергенов трудовую деятельность начал в 1991 году каменщиком строительно-монтажного участка комплексной экспедиции «Мангыстаумунайгазбарлау».

    В разные годы трудился в строительных учреждениях областного уровня, акимате города Актау, занимал должности заместителя акима Мунайлинского района, начальника областного управления строительства.

    Также работал руководителем управления в Министерстве здравоохранения РК и Министерстве индустрии и новых технологий РК.

    В 2019-2020 годах был заместителем председателя правления АО «Специальная экономическая зона «Морпорт Актау», а затем директором Республиканской предпринимательской палаты «Атамекен».

    В 2020-2023 годах занимал должности заместителя акима города Актау, а затем акима города.

    Ранее Указом Главы государства Килыбай Нурдаулет Игиликович был назначен акимом Мангистауской области.

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения Акимат Госслужба Мангистауская область
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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