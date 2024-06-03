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    11:52, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Азамат Каримов назначен руководителем аппарата Минторговли РК

    Азамат Каримов
    Фото: Минторговли РК

    Приказом министра торговли и интеграции Республики Казахстан Каримов Азамат Кайратович назначен руководителем аппарата ведомства. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минторговли.

    А. Каримов окончил Казахский государственный юридический университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы.

    Трудовую деятельность начал в 2014 г. в АО «Казпочта».

    2014-2015 гг. - главный специалист филиала АО «Казпочта» Почтовый сервис».

    2015-2019 гг. - служба в кадрах Службы государственной охраны Республики Казахстан.

    2019-2020 гг. - главный специалист управления по инвестициям и развитию предпринимательства г. Астана.

    2020-2021 гг. - главный эксперт департамента недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

    2021-2023 гг. - руководитель управления департамента недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

    С 2023 года заведующий сектором экономического отдела аппарата Правительства Республики Казахстан.

    3 июня 2024 года назначен руководителем аппарата Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

    Член Президентского молодежного кадрового резерва.

    Теги:
    Кадровые назначения Правительство Президентский кадровый резерв Назначения Минторговли и интеграции
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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