Азамат Каримов назначен руководителем аппарата Минторговли РК

Приказом министра торговли и интеграции Республики Казахстан Каримов Азамат Кайратович назначен руководителем аппарата ведомства. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минторговли.

А. Каримов окончил Казахский государственный юридический университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы.

Трудовую деятельность начал в 2014 г. в АО «Казпочта».

2014-2015 гг. - главный специалист филиала АО «Казпочта» Почтовый сервис».

2015-2019 гг. - служба в кадрах Службы государственной охраны Республики Казахстан.

2019-2020 гг. - главный специалист управления по инвестициям и развитию предпринимательства г. Астана.

2020-2021 гг. - главный эксперт департамента недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

2021-2023 гг. - руководитель управления департамента недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

С 2023 года заведующий сектором экономического отдела аппарата Правительства Республики Казахстан.

3 июня 2024 года назначен руководителем аппарата Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Член Президентского молодежного кадрового резерва.