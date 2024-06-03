Азамат Каримов назначен руководителем аппарата Минторговли РК
Приказом министра торговли и интеграции Республики Казахстан Каримов Азамат Кайратович назначен руководителем аппарата ведомства. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минторговли.
А. Каримов окончил Казахский государственный юридический университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы.
Трудовую деятельность начал в 2014 г. в АО «Казпочта».
2014-2015 гг. - главный специалист филиала АО «Казпочта» Почтовый сервис».
2015-2019 гг. - служба в кадрах Службы государственной охраны Республики Казахстан.
2019-2020 гг. - главный специалист управления по инвестициям и развитию предпринимательства г. Астана.
2020-2021 гг. - главный эксперт департамента недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
2021-2023 гг. - руководитель управления департамента недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
С 2023 года заведующий сектором экономического отдела аппарата Правительства Республики Казахстан.
3 июня 2024 года назначен руководителем аппарата Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.
Член Президентского молодежного кадрового резерва.