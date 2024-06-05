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    03:03, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Дархан Абдикаримов назначен председателем Комитета МСХ РК

    Дархан Абдикаримов
    Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

    Приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан Абдикаримов Дархан Есентемирович назначен председателем Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Абдикаримов Дархан Есентемирович родился в 1969 году в городе Костанай.

    В 1994 году окончил Костанайский сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия», в 2016 году - Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова по специальности «Экономика».

    Трудовую деятельность начал в 1986 году рабочим совхоза Наурзумского района Костанайской области.

    В 2000-2005 годы работал ведущим специалистом - фитосанитарным инспектором Наурзумского районного территориального управления Костанайской области МСХ РК.

    2005 год - начальник отдела сельского хозяйства и земельных отношений аппарата акима Наурзумского района Костанайской области.

    2006 - 2010 гг. - директор Наурзумского районного филиала государственного учреждения «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

    2010 - 2014 гг. - руководитель отдела государственной инспекции защиты растений Костанайской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

    2014 - 2017 гг. - заместитель руководителя Костанайской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

    С 2017 по 2018 годы - руководитель управления сельского хозяйства акимата Костанайской области.

    С 2021 по 2024 годы - руководитель Костанайской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

    До назначения занимал должность заместителя председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

    Теги:
    Кадровые назначения Сельское хозяйство Правительство РК Минсельхоз Назначения АПК
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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