Кайрат Келимбетов вошел в состав совета директоров FreedomHoldingCorp.

Freedom Holding Corp. сообщает об увеличении состава совета директоров до семи членов. Новыми участниками стали независимые директора Эндрю Гэмбл и Филипп Вогелер, директор по работе с персоналом Кайрат Келимбетов, передает агентство Kazinform.

- Мы продолжаем расширять наше мировое присутствие. В каждой юрисдикции есть свои нормативные требования и различия в законодательстве. Поэтому нами было принято решение дополнить экспертный состав существующего совета директоров и пригласить профессионалов, обладающих разнообразным опытом руководства международными компаниями, глубокими и разносторонними знаниями в области глобальной операционной деятельности и управления, а также ноу-хау в общемировом стратегическом позиционировании, - заявил Тимур Турлов, председатель совета директоров, главный исполнительный директор Freedom Holding Corp.

Кроме того, утверждена новая должность исполнительного директора по юридическим вопросам, вступившая в силу 28 мая 2024 года. На данную позицию назначен Джейсон Керр, ранее занимавший пост члена совета директоров.

Эндрю Гэмбл. Почти 50-летняя юридическая и консультационная карьера Эндрю Гэмбла включает в себя работу в Азии, Африке, Южной Америке и Европе. Будучи партнером Hogan Lovells, оказывал услуги по консультированию банков и структурированию финансовых сделок для многочисленных международных организаций на Ближнем Востоке и в СНГ, включая Казахстан. В настоящее время работает независимым консультантом по корпоративным, юридическим и финансовым вопросам, в том числе в качестве независимого директора в нескольких советах директоров. Он является членом совета директоров Africa Credit Opportunities Limited, а также председателем совета директоров Grata International, недавно вышел из совета директоров Zenith Bank (UK) Limited.

Филипп Вогелер. Специализируется на создании партнерских отношений между корпорациями, органами государственной власти и международными организациями. Вогелер начал свою карьеру, консультируя такие компании, как Telenor, Bertelsmann и Orange for Deloitte, а затем перешел на различные операционные должности в операторы мобильной связи Orange и Ooredoo в Европе и Азии, на Ближнем Востоке.

В начале 2012 года он присоединился к Vodafone Group, для которой первоначально вел переговоры в качестве корпоративного дипломата, а затем работал над следующими проектами: инвестиционные партнерства с крупными транснациональными корпорациями; глобальные операторы мобильных сетей; государственные органы в Европе и Африке, на Ближнем Востоке. Также сотрудничал с международными организациями, такими как British International Investment, European Investment Bank, World Bank Group, U.S. International Development Finance Corporation, U.S. Agency for International Development. Сейчас работает в японской компании Sumitomo.

Кайрат Келимбетов. Получил степень магистра в Кембриджском университете, степень доктора экономических наук и степень бакалавра в области вычислительной математики и кибернетики в Московском государственном университете. Обучался в Национальной высшей школе государственного управления в Алматы, Гарвардской школе Кеннеди и Школе дипломатической службы Джорджтаунского университета. Является Почетным профессором Университета Цинхуа в Пекине, а также Почетным доктором международных отношений Женевской школы дипломатии и международных отношений.

Имеет более чем 30-летний опыт работы на руководящих должностях в государственных органах и компаниях, а также в составах совета директоров различных организаций.

Экс-управляющий Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА). В разные годы возглавлял Агентство по стратегическому планированию и реформам, Национальный банк Республики Казахстан, Министерство экономического развития и торговли, Министерство экономики и бюджетного планирования, Администрацию Президента РК.

В качестве председателя правления руководил Фондом устойчивого развития «Казына» и Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына».

Freedom Holding Corp. - диверсифицированная компания, предоставляет финансовые услуги, занимается брокерской деятельностью, торговлей ценными бумагами, инвестиционными исследованиями и консультированием, инвестиционно-банковскими и андеррайтинговыми услугами, ипотекой, страхованием. Штаб-квартира компании Freedom Holding Corp. находится в Алматы (Казахстан).