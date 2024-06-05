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    10:16, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Ермек Кенжеханулы назначен вице-министром сельского хозяйства РК

    Ермек Кенжеханулы
    Фото: Правительство РК

    Постановлением Правительства Республики Казахстан Ермек Кенжеханулы назначен на должность вице-министра сельского хозяйства.   Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

    Родился в 1988 году в Туркестанской области. Окончил аграрный факультет по специальности «агробизнес, менеджмент» университета Рединга (Великобритания) и университет Аджу (Корея). Член Президентского молодежного кадрового резерва.

    Трудовую деятельность начал в 2011 г. менеджером в АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

    В 2013 г. – руководитель управления АО «Управляющая инвестиционная компания «Арқа».

    2013-2014 гг. – руководитель аппарата акима Актогайского района Карагандинской области.

    2014-2015 гг. – руководитель управления Министерства сельского хозяйства РК.

    В 2015-2018 гг. – руководитель управления туризма и внешних связей Актюбинской области.

    В 2018-2019 гг. – руководитель управления информатизации и внешних связей Актюбинской области.

    2019-2021 гг. – аким Мартукского района Актюбинской области.

    2021-2022 гг. – заместитель акима Актюбинской области.

    С 2022 г. по настоящее время – заместитель акима Туркестанской области.

    Теги:
    Кадровые назначения Правительство Сельское хозяйство Минсельхоз Назначения
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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