Ермек Кенжеханулы назначен вице-министром сельского хозяйства РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Ермек Кенжеханулы назначен на должность вице-министра сельского хозяйства. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Родился в 1988 году в Туркестанской области. Окончил аграрный факультет по специальности «агробизнес, менеджмент» университета Рединга (Великобритания) и университет Аджу (Корея). Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2011 г. менеджером в АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

В 2013 г. – руководитель управления АО «Управляющая инвестиционная компания «Арқа».

2013-2014 гг. – руководитель аппарата акима Актогайского района Карагандинской области.

2014-2015 гг. – руководитель управления Министерства сельского хозяйства РК.

В 2015-2018 гг. – руководитель управления туризма и внешних связей Актюбинской области.

В 2018-2019 гг. – руководитель управления информатизации и внешних связей Актюбинской области.

2019-2021 гг. – аким Мартукского района Актюбинской области.

2021-2022 гг. – заместитель акима Актюбинской области.

С 2022 г. по настоящее время – заместитель акима Туркестанской области.