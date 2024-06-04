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    11:27, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Талгат Шалданбай назначен послом РК в Иордании

    закон
    Фото: Акорда

    Указом Главы государства Шалданбай Талгат Рахымкулулы назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Родился 2 июля 1967 года в Алматинской области. Окончил с отличием Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности преподаватель казахского языка и литературы и арабского языка и в 2000 году – Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РК.

    Свою дипломатическую карьеру начал в 1993 году с должности референта консульского управления МИД РК. Далее продолжил работать в этом управлении в должности атташе и затем третьего секретаря. В 1996 году был направлен в посольство РК в Саудовской Аравии в качестве третьего секретаря.

    В 2000-2002 годы работал вторым секретарём в департаменте двустороннего сотрудничества МИД РК. В 2002-2007 годы занимал должность второго и первого секретаря в Генеральном консульстве РК в Дубаей и советника посольства РК в Объединенных Арабских Эмиратах.

    С 2007 по 2010 годы занимал должность советника и начальника управления в департаменте Азии, Ближнего Востока и Африки, а также начальника управления Ближнего и Среднего Востока, Африки и Азии департамента консульской службы МИД РК.

    Далее был направлен на работу в качестве советника в посольство РК в Саудовской Аравии. В 2012-2015 годы работал советником-посланником в посольстве РК в Египте. С 2015 по 2017 годы руководил управлением ОИС департамента общеазиатского сотрудничества МИД. 2017-2019 годы был руководителем консульства Республики Казахстан в г.Джидда (Саудовская Аравия).

    С 2019 по 2022 годы занимал должность генерального консула РК в г.Джидда. С августа по октябрь 2022 года являлся руководителем управления Ближнего и Среднего Востока, Африки и Азии департамента консульской службы МИД РК.

    До назначения послом Казахстана в Иорданском Хашимитском Королевстве с октября 2022 года был заместителем директора департамента Ближнего, Среднего Востока и Африки МИД РК.

    Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника ІІ класса. Владеет арабским и английским языками.

    Талгат Шалданбай
    Фото: МИД РК

     

     

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения МИД РК Внешняя политика Казахстана
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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