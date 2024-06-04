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    14:29, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Кайыржан Кожаев назначен председателем правления АО «НК «Қазақстан ғарыш сапары»

    Кайыржан Кожаев
    Фото: нацкомпания «Қазақстан ғарыш сапары»

    Решением Совета директоров АО «НК «Қазақстан ғарыш сапары»  председателем правления компании стал Кайыржан Кожаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кайыржан Ерсайынович Кожаев родился 22 июня 1981 года в Карагандинской области. Выпускник Жезказганского университета им. О. А. Байконурова по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» (1997-2002). Также окончил Московский авиационный институт по специальности «Испытания летательных аппаратов» (2002-2008). Магистр Мичиганского университета, г. Энн-Арбор по специальности «Космическая инженерия» (2021-2022).

    К. Кожаев имеет большой трудовой стаж в космической отрасли Казахстана. Последние пять лет занимал должность генерального директора — председателя правления ТОО «Ghalam». Имеет опыт работы в управлении проектами, создании испытательных и производственных участков летательных аппаратов. Также имеет диплом о повышении квалификации в зарубежных университетах в области стартовых пусковых комплексов.

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения Освоение космоса Космос
    Сара Кабикызы
    Автор
    Сара Кабикызы
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