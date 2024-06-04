Кайыржан Кожаев назначен председателем правления АО «НК «Қазақстан ғарыш сапары»
Решением Совета директоров АО «НК «Қазақстан ғарыш сапары» председателем правления компании стал Кайыржан Кожаев, передает корреспондент агентства Kazinform.
Кайыржан Ерсайынович Кожаев родился 22 июня 1981 года в Карагандинской области. Выпускник Жезказганского университета им. О. А. Байконурова по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» (1997-2002). Также окончил Московский авиационный институт по специальности «Испытания летательных аппаратов» (2002-2008). Магистр Мичиганского университета, г. Энн-Арбор по специальности «Космическая инженерия» (2021-2022).
К. Кожаев имеет большой трудовой стаж в космической отрасли Казахстана. Последние пять лет занимал должность генерального директора — председателя правления ТОО «Ghalam». Имеет опыт работы в управлении проектами, создании испытательных и производственных участков летательных аппаратов. Также имеет диплом о повышении квалификации в зарубежных университетах в области стартовых пусковых комплексов.