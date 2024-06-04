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    11:24, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Тимур Жаксылыков назначен послом РК в Беларуси и постпредом при Уставных органах СНГ

    Тимур Жаксылыков
    Фото: gov.kz

    Указом Главы государства Жаксылыков Тимур Мекешевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Беларусь, Постоянным представителем при Уставных органах СНГ по совместительству, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Байжанов Ерлан Сапарович освобожден от должности посла РК в Беларуси, Постоянного представителя при Уставных органах СНГ по совместительству.

    Жаксылыков Тимур Мекешевич родился 17 сентября 1968 года. Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, специальность «Историк», Казахский финансово-экономический институт, специальность «Экономист», магистратуру Института политических исследований (г. Страсбург, Франция).

    Трудовая деятельность:

    1985-1987 гг. - рабочий Иртышской геологоразведочной экспедиции.

    1993-1996 гг. - исполнительный ректор Семипалатинского института бизнеса и предпринимательства.

    1997-1998 гг. - главный специалист, начальник отдела Агентства Республики Казахстан по стратегическому планированию и реформам.

    1998-2003 гг. - заведующий сектором, заместитель заведующего отделом Администрации Президента Республики Казахстан.

    2003-2004 гг. - директор департамента по вступлению во Всемирную торговую организацию Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан.

    2004-2005 гг. - представитель Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан по вопросам Всемирной торговой организации в Женеве.

    2005 г. - первый секретарь Постоянного представительства Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации.

    2006 г. - генеральный директор РГП «Институт экономических исследований» Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

    2006 – 2007 гг. - директор ГКП «Центр устойчивого развития столицы» аппарата акима города Астаны.

    2007-2008 гг. - директор департамента экономики и бюджетного планирования города Астаны.

    2008-2009 гг. - заместитель акима города Астаны.

    2009 – 2010 гг. - вице-министр индустрии и торговли Республики Казахстан.

    2010 г. - председатель Комитета по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

    2010-2012 гг. - председатель правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

    2012-2017 гг. - вице-министр экономического развития и торговли, национальной экономики Республики Казахстан.

    2018 г. - помощник Президента Республики Казахстан.

    2017-2021 гг. - член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (г. Москва).

    С 16 февраля 2021 г. - первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

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    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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